Wolfsburg

Ursprünglich waren drei Prozesstage angesetzt, dank eines vollumfänglichen Geständnisses waren nur zwei notwendig: Weil er ein damals 13-jähriges Mädchen in der Toilette einer McDonalds-Filiale schwer sexuell missbrauchte, hat das Landgericht Braunschweig einen 29-jährigen Wolfsburger am Mittwoch zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Bereits am Montag verständigten sich alle Beteiligten auf einen Strafrahmen

Aufgrund einer Verständigung des Gerichts mit den Verfahrensbeteiligten kommt das Urteil wenig überraschend: Bereits nach dem ersten Prozesstag am Montag war klar, dass der Strafrahmen zwischen drei Jahren, neun Monaten und vier Jahren, drei Monaten liegen wird – vorausgesetzt, der Angeklagte bleibt bei seinem Geständnis. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten in ihren Plädoyers am Dienstag vier Jahre und zwei Monate Haft gefordert, die Vorsitzende Richterin Daniela Kirchhoff blieb schließlich vier Monate darunter.

Das zügige Urteil dürfte dennoch im Interesse aller gelegen haben: Der Anwalt der Nebenklage erklärte bereits am Montag, dass die betroffene heute 14-Jährige an einem schnellen Abschluss des Verfahrens interessiert sei, da das Geschehene sie bis heute psychisch belaste.

Der damals 27-Jährige und das Mädchen lernten sich im Mai 2019 über die sozialen Medien kennen und hatten später zweimal Geschlechtsverkehr in der Toilette der ehemaligen McDonalds-Filiale am ZOB. Für beide Vorfälle gab es Zeugen. Basierend auf deren Aussagen war das Gericht davon ausgegangen, dass der Sex nicht gegen den Willen des Mädchens stattgefunden hat. Der Angeklagte hatte sich dem Mädchen gegenüber als 19-jähriger Fußballspieler des VfL Wolfsburg ausgegeben.

Die Schwester des Angeklagten bot an, Schmerzensgeld zu zahlen

Laut der Betroffenen und zwei Freundinnen wusste er dabei sehr wohl, dass das Mädchen erst 13 Jahre alt und damit noch ein Kind war. Seine Haftstrafe hätte theoretisch auch noch einige Monate niedriger ausfallen können: Am ersten Prozesstag bot seine Schwester an, 5000 Euro Schmerzensgeld an das Mädchen zu zahlen. Der Wolfsburger wollte sich jedoch nicht darauf einlassen.

Von Melanie Köster