Ministerpräsident Stephan Weil: Nicht wieder in einen Lockdown geraten

Der „Sommer der Krisen“ habe die politische Situation kurz vor der Bundestagswahl verändert – und die Aussichten seiner Partei verbessert, so Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Interview. 2G, Impfquote, Ausbau der A39, Zustand der A2 und die Zukunft von Volkswagen waren Themen, die im Gespräch mit der WAZ, PAZ und AZ zur Sprache kamen.

Wenn Sie eine Wette auf die nächste Kanzlerschaft abgeben könnten – auf wen würden Sie setzen?

Stephan Weil: Ich bin kein Zocker, aber wenn Sie eine Antwort möchten, würde ich sagen, Olaf Scholz.

Vor wenigen Monaten hatten die Grünen einen Höhenflug, auch Armin Laschet galt als aussichtsreicher Kandidat, die Nachfolge von Angela Merkel (CDU) anzutreten. Olaf Scholz hielten die wenigsten für einen ernsthaften Anwärter. Was hat sich in der letzten Zeit geändert?

Stephan Weil: Wir haben einen Sommer der Krisen gehabt. In dieser Zeit ist vielen Bürgerinnen und Bürgern klar geworden, dass sich etwas ändern muss und vor allem im Kanzleramt jemand sitzen sollte, dem man vertrauen kann. Ich war mir immer sicher, dass Olaf Scholz der beste Kandidat ist. Die entscheidende Frage in diesem Wahlkampf ist die K-Frage. Und durch die Fehler zunächst von Annalena Baerbock und dann von Armin Laschet und den Selbstzerfleischungsprozess innerhalb der Union ist besonders deutlich geworden, worum es bei dieser Wahl geht. Im gleichen Zeitraum hat Olaf Scholz seine Arbeit unbeeindruckt fortgesetzt, das war das Beste, was er tun konnte. Ich glaube, die Wählerinnen und Wähler orientieren sich an der Kragenweite und das führt sie zu Scholz.

Dass Olaf Scholz bei der Wahl zum Vorsitzenden gescheitert ist, das hat Sie nicht irritiert?

Oh doch, ich war damals für Olaf Scholz. Aber ich glaube, dass das jetzt für die meisten Leute weit weg ist. Mit der Nominierung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat hat die SPD ganz klar zum Ausdruck gebracht, auf wen sie setzt. Und das heißt im politischen Geschäft, wer am Ende den Takt vorgibt.

Automobilität ist ein wesentlicher Bestandteil der niedersächsischen Wirtschaftsleistungen und damit der Existenz vieler Menschen. Welche Rolle spielt VW in etwa zehn bis zwanzig Jahren?

VW wird weiterhin eine große Rolle spielen. Wenn alles gut geht, sogar eine noch größere als bislang. Niedersachsen ist ein Autoland, und wenn ich überschlage, verdienen etwa eine halbe Million Menschen im direkten oder indirekten Umfeld der Autoindustrie ihren Unterhalt. Das Auto hat aber bekanntlich gerade zwei Revolutionen gleichzeitig zu überstehen. Zum einen beim Antrieb mit dem Wandel hin zur Elektromobilität, zum anderen mit der immer stärkeren Digitalisierung der Fahrzeuge. In beiden Fällen hat sich VW im Wettbewerb sehr früh auf den Weg gemacht. Die Diesel-Affäre war ein Tiefpunkt der Unternehmensgeschichte, aber auch ein Wendepunkt. Unter dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller ist klar geworden, dass man nicht mehr wie gewohnt weitermachen kann. Dieser frühe Wendepunkt hilft Volkswagen heute extrem und ist seitdem sehr konsequent vorangetrieben worden.

Ist Elektromobilität die einzige Variante, um Klimaschutz und Individualverkehr zusammenzubringen?

Die mit Batterien betriebene Elektromobilität hat für mich die stärkere Zukunft. Für den Antrieb mit Wasserstoff oder mit einer Brennstoffzelle benötigt man das Zwei- bis Dreifache an Energie, um die gleiche Leistung zu bringen. Da schneidet die Batterie wesentlich besser ab. Volkswagen hat sehr früh auf die Batterie gesetzt, mittlerweile ist fast der ganze Markt derselben Auffassung. Toyota zum Beispiel hatte sich anfangs stark in Richtung Wasserstoff orientiert, sein Konzept aber inzwischen geändert.

Die Verbrenner haben zur Versorgung mit Kraftstoff ein Geschäftsmodell: die Tankstelle. Was kann die Alternative zur Versorgung der E-Autos sein? Reichen die privaten Anschlüsse?

Nein, das lässt sich insbesondere in städtischen Wohnstrukturen nicht lösen. Wir werden im Bereich der Batterien und der Ladetechnik wahrscheinlich noch ganz große Fortschritte erleben. Ladesäulen müssen dezentral überall verfügbar sein, beispielsweise auf Parkplätze im öffentlichen Raum oder am Supermarkt, am Arbeitsplatz, in der Nähe von Sportstätten etc.. Das Ganze wird ein eigenes Geschäftsfeld werden, das auch für die kommunalen Energieversorger interessant sein kann. Wolfsburg ist da in Niedersachsen ganz weit vorn mit unterwegs.

Die A2 ist die Lebensader in Niedersachsen, aber auch Fluch und Segen gleichzeitig. Was müsste man ändern, um diesen wichtigen Verkehrsweg sicherer zu machen?

Es gibt schon Fortschritte, wenn man die Unfallzahlen von vor zehn, zwanzig Jahren mit den heutigen vergleicht. Früher oder später wird man beim Thema Tempolimit landen. Ich gebe zu, dass ich da skeptisch war, aber im Vergleich zu internationalen Erfahrungen sieht man, dass man mit Tempo 130 letztlich viel schneller und vor allem sicherer ans Ziel kommen kann. Ein Tempolimit wird seinen Beitrag leisten, gleichzeitig werden die Autos auch durch Assistenzsysteme immer sicherer. Aber es ist auch gut, dass insbesondere auch der Ausbau der Schieneninfrastruktur in den Fokus genommen wird.

Wie sieht es mit dem Umweltaspekt gerade in Hinblick auf den Ausbau der A39 aus?

Das, was beschlossen worden ist, wird kommen. Aber anschließend wird es vermutlich im Straßenbau nur noch wesentlich kleinere Vorhaben geben.

Stichwort Corona: Die Inzidenzwerte sind in den letzten Wochen wieder stark gestiegen. Was müssten die nächsten Schritte sein, um Covid-19 gänzlich einzudämmen?

Das ist ganz einfach. Es gibt noch etwa 20 Prozent an Menschen, die sich entweder nicht impfen lassen wollen oder können sowie die Kinder. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Gruppe der Geimpften und der Nichtgeimpften bei den Infektionszahlen. Die Krankenhäuser sind fast nur mit ungeimpften Menschen belegt. Es bestätigt sich, dass Impfen schützt. Gerade in Anbetracht der Delta-Mutation ist das Infektionsrisiko bei den Ungeimpften enorm hoch. Die Antwort lautet also in einem Wort: Impfen!

In der Gruppe der Impfgegner soll es Corona-Partys geben, damit sich Menschen anstecken können, um hinterher als „genesen“ Vorteile zu genießen. Wäre das eine Alternative zur Impfpflicht?

Das ist ja hochgradig absurd und gefährlich. Nach wie vor sterben auch jüngere Menschen an einer Corona-Infektion, Ich bin kein Freund einer Impfpflicht, da es sich hier de facto um einen körperlichen Eingriff durch den Staat handelt und damit um einen erheblichen Grundrechtseingriff. Damit muss man vorsichtig sein. Sich nicht impfen zu lassen, ist eine freie Entscheidung – doch dann muss man die Folgen in Kauf nehmen. Dazu gehören dann kostenpflichtige Tests und die Tatsache, dass viele Angebote zukünftig nicht mehr genutzt werden können. Ich hoffe, dass der Appell an die Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit und für die Gesundheit der Mitmenschen doch noch fruchtet.

Also sehen Sie 2G nicht als „Impfpflicht durch die Hintertür“?

Es ist zunächst keine Pflicht für die Gastronomen und Veranstalter, sondern eine Möglichkeit. Obligatorisch soll 2 G erst werden, wenn sich die Situation in den Krankenhäusern zuspitzt. Und niemand ist gezwungen, ein Restaurant oder ein Konzert zu besuchen. Wir wollen niemanden ärgern, aber wir wollen für die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen das Leben sicherer machen. Das ist Infektionsschutz.

Bund, Länder und Gemeinden haben eine Menge Anstrengungen unternommen, um die wirtschaftlichen Folgen von Corona abzumildern. Werden wir eine Pleitewelle erleben, wenn das Insolvenzrecht wieder auf Normalmaß gebracht wird?

Dies war anfänglich eine sehr reale Befürchtung, aber das Blatt scheint sich gewendet zu haben. Ich höre derzeit nicht viele Warnmeldungen aus den entsprechenden Branchen wie zum Beispiel der Gastronomie oder Hotellerie. Ja, manche Insolvenzen finden „leise“ statt, Betriebe melden sich ab, aber von einer Pleitewelle würde ich nicht sprechen. Wenn wir weiter vergleichsweise gut durch die Pandemie kommen, wird auch das Insolvenzrisiko immer geringer. Für die Wirtschaft ist es wichtig, dass wir nicht wieder in einen Lockdown geraten. Die wesentlichen Voraussetzungen dafür liegen in einer hohen Impfquote. Damit steigt dann auch die Sicherheit im System.

Wann wird es eine Kampagne für die dritte Impfung geben?

Das ist abhängig von der wissenschaftlichen Forschung. Zuerst wird sich diese Frage stellen bei der Auffrischung für die Hochbetagten in den Heimen. Dazu warten wir die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) ab, sind aber vorbereitet. Wir würden dann mit den Gruppen, mit denen wir Anfang des Jahres begonnen haben, auch die dritte Runde begannen. Hinzu kommen müssten - so die Wissenschaft - Menschen, bei denen die Impfwirkung etwa infolge von Medikamenten niedrig war oder bereits wieder stark nachgelassen hat.

Jeder Bademeister kann mich nach meinem Impfnachweis fragen, aber ein Arbeitgeber nicht die Arbeitnehmer. Wie können Arbeitgeber trotzdem diejenigen, die nicht im Home Office tätig sind, schützen und darauf hinarbeiten, dass ein ungefährdetes Arbeiten wieder möglich ist?

Die Nutzung eines Schwimmbades ist eine freiwillige Entscheidung, bei der man dann in Kauf nehmen muss, den eigenen Impfstatus offenzulegen. Diese Freiwilligkeit gibt es im Arbeitsleben nicht. Es gibt aber Arbeitsfelder mit erhöhtem Risiko, in denen ein Auskunftsrecht vorgesehen ist. Die Gewerkschaften weisen zurecht darauf hin, dass gesundheitliche Angaben gegenüber dem Arbeitgeber mit einer großen Vorsicht behandelt werden müssen. Für den Moment halte ich die Zurückhaltung des Bundesgesetzgebers für richtig.

Das Interview wurde geführt von Christoph Oppermann und Andrea Müller-Kudelka

