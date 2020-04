Millionen-Einbußen: Städtischen Töchtern droht der Corona-Kollaps

Wolfsburg

Die Corona-Krise reißt ein tiefes Loch in die Wolfsburger Stadtkasse. Neben einem Einbruch bei der Gewerbesteuer muss die Stadt auch hohe finanzielle Verluste bei den städtischen Tochtergesellschaften verkraften. Klinikum, Kulturbetriebe und WVG erwarten Einbußen in Millionenhöhe.

Dem Klinikum Wolfsburg werden trotz eines Schutzschirmes der Bundesregierung in der Corona-Krise voraussichtlich 350 000 Euro pro Woche fehlen. Weil im Zuge der Pandemie auch die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt wegbrechen und ein Ausgleich der Verluste auf Dauer kaum leistbar sein werde, hält Sozial- und Gesundheitsdezernentin Monika Müller die aktuelle Entwicklung im Klinikum „für existenzbedrohend“ – sofern nicht zeitnah und massiv gegengesteuert werde.

Anzeige

Dezernentin: Planbare Operationen wieder zulassen

Im Klinikum stehen Müller zufolge derzeit weit mehr als 100 Betten leer, weil alle planbaren Operationen verschoben wurden, gleichzeitig aber weniger Corona-Patienten als befürchtet aufgenommen werden mussten. „Ich halte eine moderate Öffnung für planbare Operationen oder ambulante Behandlungen für sinnvoll“, betont die Dezernentin deshalb auch mit Blick auf die Einnahmesituation.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Finanzielle Einbußen hat das Klinikum auch durch die Behandlung von Corona-Patienten. Denn der Schweregrad eines Patienten bestimmt darüber, wie hoch das Krankenhaus für die Behandlung vergütet wird. Laut Müller führt das aktuelle Berechnungssystem dazu, dass das Klinikum für die Behandlung eines weniger schwer erkrankten Corona-Patienten weniger Geld bekommt, als wenn es das Bett einfach leer stehen ließe. Ein Widerspruch, für den die Dezernentin eine gesetzliche Nachbesserung durch den Bund fordert.

Im Phaeno gilt Kurzarbeit für viele Mitarbeiter

Das Phaeno rechnet mit einem Einnahmeverlust von rund 650.000 Euro. Die Zwangsschließung traf das Wissenschaftsmuseum ausgerechnet in den besucherstarken Osterferien und vor den Sommerferien, wo normalerweise besonders viele Schulklassen ins Phaeno kommen. „Wir werden bis zu den Sommerferien mindestens 65.000 Besucher gegenüber dem Vorjahr verlieren“, sagt Phaeno-Chef Michel Junge. Wann das Phaeno wieder öffnet, steht noch nicht fest. Seit Anfang April gilt Kurzarbeit, was vor allem die Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt betrifft. „Spätestens zu den Sommerferien soll der Vollbetrieb wieder starten“, sagt Junge. Zuvor werde das Phaeno wahrscheinlich „langsam wieder hochfahren“, weil sich ein Publikumsbetrieb unter der Woche ohne den Besuch von Schulklassen nicht rechne. Doch unter welchen Bedingungen eine Öffnung überhaupt stattfinden kann, weiß der Geschäftsführer derzeit noch nicht zu sagen.

Hohe Verluste auch für das Theater

Das Scharoun Theater Wolfsburg erwartet Einbußen „im höheren sechsstelligen Bereich“. Der Spielbetrieb ist vorerst bis zum 10. Mai eingestellt, das komplette Kinder- und Jugendtheater ist bis zum Spielzeitende am 19. Juni abgesetzt. „Darüber hinaus stünden noch rund zehn Vorstellungen im Programm. Doch inzwischen erreichen uns auch Absagen seitens unserer Anbieter von Theaterstücken“, sagt Theater-Sprecherin Marita Stolz. Außerdem sind Großveranstaltungen in Niedersachsen bis zum 31. August verboten – was genau darunter fällt, ist noch nicht klar. „Solange es hier keine konkrete Definition gibt, können wir nicht planen“, sagt Stolz.

CongressPark will Kurzarbeit beantragen

„Nach derzeitigem Stand wird sich unser Verlust wahrscheinlich um 200 000 Euro erhöhen“, sagt CongressPark-Geschäftsführer Thomas Muth. Dies sei allerdings „die unterste Marke“. Beim Personal will der CongressPark jetzt auf die Kostenbremse treten. „Wir beabsichtigen, ab nächster Woche in Kurzarbeit zu gehen“, kündigt Muth an. Die Maßnahme soll voraussichtlich bis Ende Mai greifen. Alle Berechnungen gehen dem Geschäftsführer zufolge bislang davon aus, dass der Betrieb im zweiten Halbjahr wieder normal läuft. Davon kann inzwischen allerdings nicht mehr ausgegangen werden. Folge: Das Defizit des CongressParks dürfte noch einmal steigen.

Massiver Einnahmerückgang bei der WVG

Bei der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) sind durch die Corona-Krise die Fahrgastzahlen auf einzelnen Linien um bis zu 80 Prozent eingebrochen. „Dadurch haben wir natürlich auch einen massiven Rückgang der Einnahmen“, sagt WVG-Sprecherin Petra Buerke. Die Summe der finanziellen Verluste könne zur Zeit noch nicht genau bestimmt werden, da noch Gespräche im regionalen Verkehrsverbund liefen und Ausgleichszahlungen geprüft werden. „Dazu kommt, das in der momentanen Situation der Untersicherheit auch keine Abos mehr abgeschlossen werden“, so Buerke.

Hallenbad sieht ungewisse Zukunft

Das Kulturzentrum Hallenbad hat seine Mitarbeiter bereits Anfang April in Kurzarbeit geschickt. Seit dieser Woche steht fest, dass der Betrieb noch mindestens bis zum 3. Mai ruht. „Ich rechne damit, dass es sich noch länger hinziehen wird. Wir werden den Betrieb wohl sukzessive wieder aufnehmen“, sagt Hallenbad-Geschäftsführer Frank Rauschenbach. Großveranstaltungen wie „Rock im Allerpark“ müssen wahrscheinlich ganz ausfallen. Aber auch kleinere Konzerte und Veranstaltungen im Hallenbad scheinen auf absehbare Zeit kaum möglich. „Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wie das passieren soll“, sagt Rauschenbach. Möglicherweise könne der Biergarten schon früher öffnen. Eine finanzielle Prognose will der Geschäftsführer nicht abgeben. „Wir haben laufende Kosten, aber keine Einnahmen. Irgendwann fehlen die Mittel, um die Liquidität aufrecht zu erhalten“, so Rauschenbach.

Das Planetarium rechnet im März und April mit einem Rückgang der Besucherzahlen um rund 8000 Gäste. „Aufgrund der derzeitigen Schließung sind finanzielle Einbußen unumgänglich“, sagt Geschäftsführer Dennis Weilmann. Auch das Planetarium befindet sich in Kurzarbeit mit reduzierter Stundenzahl.

Von Florian Heintz