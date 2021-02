Westhagen

Roswitha Hinz aus Westhagen hat sich inzwischen selbst provisorisch eine Art Schneeschieber gebaut, mit dem sie sich den Weg zu ihrem Auto freischippen kann. Eigentlich, so meinen sie und ihre Nachbarn, sei das Schneeräumen auf dem Grundstück am Stralsunder Ring Sache der Vermieter von Volkswagen Immobilien (VWI). Doch die Gärtner der VWI mussten offenbar vor dem Schnee seit dem Wintereinbruch am vergangenen Wochenende kapitulieren.

Viele Mieter sind gehbehindert

„Die schippen uns hier immer weiter zu, statt alles freizuräumen“, klagt Roswitha Hinz. Die Autos würden auf dem Parkplatz mittlerweile förmlich versacken. „Ich musste mich schon freischleppen lassen“, berichtet eine Nachbarin. Anfangs hätten alle ja noch Verständnis gehabt, sagt Roswitha Hinz. Doch seit es nicht mehr täglich so viel Neuschnee gibt, schwindet die Geduld. „Wenn wir bei der VWI anrufen heißt es nur, man sei dort überlastet“, sagt die Sprecherin stellvertretend für insgesamt 17 Haushalte in dem sechsstöckigen Gebäude am Stralsunder Ring. Viele hier sind schon älter, einige gehbehindert. Das Auto ist für sie mehr als nur irgendein Fortbewegungsmittel – es ist ihre Chance, bei dieser Witterung und während des Corona-Lockdowns überhaupt mal aus der eigenen Wohnung herauszukommen. Deshalb hätten einige jetzt gemeinsam entschieden, mit der Beschwerde an die Öffentlichkeit zu gehen.

Mitarbeiter der VWI am Limit

VWI-Sprecher Tobias Fruh seufzt. Er habe vollstes Verständnis, müsse aber weiterhin um Geduld bitten. Weder personell noch von der Ausstattung her sei es möglich, schneller zu räumen – denn der Stralsunder Ring ist nicht der einzige Wohnblock der Gesellschaft und auch in anderen Stadtteilen gebe es viele ältere Mieter. Die 36 Männer und Frauen aus dem Bereich Grünpflege der VWI seien jetzt seit einer Woche fast rund um die Uhr irgendwo im Einsatz gewesen, außerdem unterstützten externe Partnerfirmen die Mitarbeitenden des VWI Betriebshofs – „aber das Wetter hat uns immer wieder eingeholt“, erläutert Fruh.

VWI – Flächen und Kapazitäten Knapp 100 Kilometer Fuß- und Hauptzugangswege gehören laut VWI-Sprecher Tobias Fruh in den Verantwortungsbereich der Wohnungsgesellschaft – das entspräche etwa der Strecke von Wolfsburg bis Magdeburg. Hinzu kommen mehr als 250.000 Quadratmeter Parkplatz- und Gewerbeflächen, denn auch bei anderen Gebäuden als dem Wohnungsbestand gilt die Räumpflicht für den VWI-Winterdienst. Im Einsatz waren in den letzten Tagen zwei große Räum-Lkws, vier Radlader sowie einige Traktoren. Zusätzlich hofft die VWI angesichts der Herausforderungen bei extremen Wetterlagen auf Solidarität und Unterstützung innerhalb der Hausgemeinschaften.

An erster Stelle stünden überall die Hauptwege, dann erst seien Nebenwege und schließlich die Parkplätze an der Reihe. Ein bisschen Ruhe brauchten die ausgelaugten Kräfte zwischendurch auch mal. „Sie leisten großartige Arbeit“, betont der VWI-Sprecher. Die Schneemassen, die wegen der anhaltenden Minustemperaturen nicht tauen, könnten zudem nicht einfach großflächig oder punktuell entfernt oder von der eigenen Grundstücksfläche weggeschoben werden.

Die Straßenverhältnisse im Stralsunder Ring: Selbst Parkflächen, die direkt an der Fahrbahn liegen, sind nur mit großen Schwierigkeiten überhaupt nutzbar. Quelle: Roland Hermstein

Mitarbeitende aus anderen Bereichen einfach zusätzlich zum Schneeschippen abzukommandieren, ist bekanntlich allein arbeitsrechtlich nicht möglich. Offensichtlich sind zurzeit Eigeninitiative und Nachbarschaftshilfe gefragt. Vielleicht finden sich in Westhagen ja dafür rund um den Stralsunder Ring in anderen Häusern einige freiwillige Helfer der jüngeren Generation, die in ihrem Keller sogar noch den einen oder anderen funktionsfähigen Schneeschieber gebunkert haben...

