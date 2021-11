Innenstadt

Großen Eindruck hinterließ Michel Abdollahi nach seinem Auftritt im Rahmen der Lesetage im Hallenbad am Samstagabend. In seinem Buch „Deutschland schafft mich“ geht er auf den wachsenden Rassismus und rechtes Denken in Deutschland ein. In seiner ihm ganz eigenen Art blieb es zum Glück aber nicht ganz bitterernst.

„Ich lese nicht so gerne“, erklärte er zu Beginn. Vorlesen möge er eigentlich auch nicht; und wollte auch keine Biografie schreiben. „Dann hat man ja das Gefühl, jetzt ist alles schon zu Ende“, begründete Abdollahi. Doch dann saß er doch da auf der Bühne im ehemaligen Nichtschwimmerbecken und las aus seiner Biografie – weil es wichtig war.

Mit Sorge betrachtet der im Iran geborene Journalist und Künstler den stärker werdenden Einfluss rechter Gruppierungen auf die Mitte der Gesellschaft. Das macht er unter anderem am Erfolg der AfD fest, aber auch an eigenen Erfahrungen.

„Warum bin immer ich es, der bei einer Kontrolle rausgezogen wird?“, fragte er und beschrieb eine wahre Begebenheit. Einmal sei er am Bahnhof anlasslos kontrolliert worden, direkt nachdem er im schicken Mantel aus der ersten Klasse ausgestiegen war. Die Zivilbeamten hätten sich erst entschuldigt, als sie seinen Presseausweis gefunden hätten.

Sarrazin-Anspielung im Titel ist kein Zufall

Michel Abdollahi beschreibt in seinem Buch mit dem Untertitel „Als ich erfuhr, dass ich doch kein Deutscher bin“ zwei Ereignisse als gesellschaftlich besonders prägend. Mit dem Sommermärchen 2006 und dem Slogan „Zu Gast bei Freunden“ habe sich Deutschland offen gezeigt. Mit Thilo Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich ab“ sei der schlummernde Rassismus und Antisemitismus wieder aufgewacht und seitdem stetig stärker geworden.

Man habe ihn mehr oder weniger dazu gedrängt, das Buch zu schreiben, erklärte Abdollahi. Er nutzte schließlich die Gelegenheit zu dem Appell, nicht zuzuschauen wie rechtes Denken immer mehr bagatellisiert werde. „Wenn früher jemand mit Neonazis marschiert ist, war er ein Neonazi“, sagte er. Heute werde das stark verharmlost.

Doch es gab auch ein wenig zum Lachen. Das war gut, um das Publikum zwischendurch von der Spannung zu erlösen, die sich aufbaut anhand der Wahrheiten, die der Deutsch-Iraner präsentiert. So war es schon irgendwie komisch, wenn er aus Kindheitserinnerungen vorlas: Er erzählte von dem kleinen Jungen Michel, der kein Deutsch konnte und mit einer Gruppe anderer Kinder verloren im Wald stand – ohne jegliches Verständnis dafür, warum er jetzt nach bunten Eiern suchen sollte.

Mit fünf Jahren kam Michel Abdollahi nach Deutschland, nicht über eine Flüchtlingsroute, sondern in einem Linienflugzeug. Der Krieg war im Iran ausgebrochen und die gut situierte Familie fürchtete um ihr Leben. Er habe nie staatliche Hilfen beansprucht, aber „eine riesige Menge Steuern bezahlt“ bis heute. Religiös sei niemand in seiner Familie.

Aber sein Aussehen reicht aus, um Diskriminierung ausgesetzt zu sein. Darum las er doch aus seiner Biografie und erhielt dafür viel Zuspruch vom Publikum, das nun direkt aufgerufen wurde, etwas gegen die rechten Tendenzen zu unternehmen.

Von Robert Stockamp