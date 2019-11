Wolfsburg

Besuch aus Mexiko hatten in dieser Woche Kulturdezernent Dennis Weilmann und die Leiterin des Kulturinstituts M2K Monika Kiekenap-Wilhelm. Dabei erhielt die Stadt Wolfsburg Geschenke von Bernardo Rosendo aus Olinalá, gelegen in der Nachbarprovinz der Partnerstadt Puebla.

Kleine Truhen und eindrucksvolle Masken

Olinalá ist das Zentrum des mexikanischen Lack-Kunsthandwerks. Hier leitet Rosendo eine Ausbildungsstätte für Jugendliche, in der fast ausgestorbene historische Handwerkstechniken erlernt und neu belebt werden. Als Anschauungsobjekte hatte er eine eindrucksvolle Maske in Gestalt eines stilisierten Wildschweinkopfes im Gepäck sowie zwei lackierte, farbenfroh bemalte und teils mit Blattgold belegte kleine Truhen, die aus Linaloeholz gefertigt sind und nach dem Öffnen angenehmen Duft verströmen.

Im kommenden Sommer können sich alle Wolfsburger ein Bild von der Vielfalt dieses traditionellen Kunsthandwerks machen. Das Stadtmuseum im M2K wird ab Anfang Juli in einer Ausstellung Truhen, Paravents, Teller, Dosen, Masken und Skulpturen zeigen, für die das Holz oder auch eine Art Kürbisgewächs in einer aufwendigen Prozedur zuerst lackiert und dann detailliert bemalt wird. An einigen Tagen werden zudem mexikanische Kunsthandwerker ihr Können in Wolfsburg vorführen.

Dennis Weilmann: „Einblicke in die mexikanische Kultur“

Auch Gemälde und Textilarbeiten mit überlieferten oder neu kreierten Naturmotiven werden zu sehen sein. „Die mexikanische Community ist ein wichtiger Bestandteil des internationalen Wolfsburg“, betont Kulturdezernent Dennis Weilmann. „Wir freuen uns, mit diesem Projekt einen Einblick in die vielfältige und traditionsreiche Kultur Mexikos geben zu können.“

Den Kontakt zu Bernardo Rosendo hat Harald Vespermann vermittelt. Für den Wolfsburger Unternehmer mit familiären Beziehungen nach Mexiko ist es eine Herzenssache, das Ausstellungsvorhaben zu unterstützen.

