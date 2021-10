Messerstich in den Bauch: Wurde der Zeuge vor dem Prozess bedroht?

Wolfsburg

Am Dienstag eröffnete das Amtsgericht den Fall einer Messerstecherei in Westhagen am 28. August 2020, der zunächst als Totschlag angeklagt war, nun aber „nur“ als gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung mit einer Waffe verhandelt wird. Am ersten Prozesstag konnte oder wollte sich das Opfer (Messerstich in den Bauch) nicht erinnern – der Verdacht der Zeugenbeeinflussung drängte sich auf.

Am Abend des 28. August 2020 war es auf der Halberstädter Straße in Westhagen gegen 22 Uhr zu einem Streit zwischen mindestens fünf Personen gekommen. Nach einer lautstarken Auseinandersetzung sollen drei Männer, von denen bisher nur einer identifiziert ist, zwei andere mit einem Schlagstock, einer Holzlatte und einem Messer verletzt haben.

Angeklagter stellte klar: „Ich würde gern gar nichts dazu sagen, wenn’s geht.“

Der Angeklagte, ein 25-jähriger in Westhagen lebender Iraki, erschien trotz der schweren Anschuldigungen ohne Verteidiger vor Gericht und stellte auch gleich klar: „Ich würde gern gar nichts dazu sagen, wenn’s geht.“ Deshalb mussten die Zeugen gehört werden.

Halberstädter Straße: Im Juni 2020 kam es dort zu einem Streit zwischen mindestens fünf Personen. Quelle: Boris Baschin

Der erste Zeuge, ein Rohbauer russischer Herkunft (34) beantwortete die Fragen des Gerichts nur mit Gegenfragen: „Was soll da passiert sein? Worum geht’s hier überhaupt? Ich kann mich an nichts erinnern, ich war alkoholisiert und auf Drogen.“ Aber dass er eine Stichwunde im Bauch erlitten hatte, die sogar den Hüftknochen verletzt hatte, so dass er drei Wochen lang nicht gehen konnte, daran erinnerte er sich und zeigte die Wunde.

Bruder des Zeugen konnte sich aber erinnern

Mehr Aufklärung brachte dagegen die Zeugenaussage seines Bruders (25), der den Tatablauf klar und deutlich schildern konnte: „Ich hörte am besagten Abend vor unserer Wohnung die Stimme des Angeklagten: ’Warte, gleich kommt er raus, wir ficken ihn richtig!’Als ich aus dem Fenster schaute, sah ich den Angeklagten, seinen Cousin und noch einen Dritten.“

Attacke mit Schlagstock aus Metall und einer Holzlatte

Dann sei sein Bruder trotz Warnung hinausgegangen und er zur Sicherheit mit Abstand hinterher. Draußen sah er dann, wie der Angeklagte und dessen Cousin seinen Bruder und einen weiteren Zeugen mit einem Schlagstock aus Metall und einer Holzlatte verprügelten. „Am Ende flog sogar noch ein Messer, aber ich konnte nicht sehen, wer das geführt hat.“

Zweiter Zeuge sagte aus: „Er wurde bedroht“

Als die Richterin erwähnte, dass das Opfer, der verletzte Bruder dieses Zeugen, sich angeblich nicht erinnern könne, gab der zweite Zeuge einen wichtigen Hinweis: „Ja, und ich weiß auch, warum: Er wurde bedroht. Wenn er im Prozess aussagt, wird er zusammengeschlagen.“

Nach diesem neuen Hinweis redete die Richterin dem Angeklagten deutlich ins Gewissen, ob er nicht doch ein Geständnis ablegen wolle, das immer strafmindernd berücksichtigt werden muss – anderenfalls könne hier auch eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung am Ende herauskommen.

Gefährliche Körperverletzung: Bis zu zehn Jahre Haft

Das Strafmaß für gefährliche Körperverletzung liegt bei mindestens sechs Monaten Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. Der Angeklagte blieb bei seiner Nicht-Aussage und duzte das Gericht: „Warum, was habt ihr denn vor? Der hat was ausgesagt, das kann stimmen oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, was der da redet, das ist doch’n Junkie!“

Da das Gericht den zweiten Zeugen aber für glaubwürdig und offensichtlich nicht unter Drogen stehend erachtete, musste die Verhandlung unterbrochen werden, um dem Angeklagten einen Pflichtverteidiger zur Seite zu stellen. Denn nach dem derzeitigen Erkenntnisstand kann auch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr nicht ausgeschlossen werden.

Ob die Bedrohungslage gegen einen oder mehrere Zeugen von der Staatsanwaltschaft weiterverfolgt wird, blieb offen. Die Hauptverhandlung wurde ausgesetzt, ein Fortsetzungstermin wurde noch nicht bekanntgegeben

Von swi