Wolfsburg

Seit zwei Jahren befindet sich eine Familie in Westhagen im ständigen Streit. Am 24. September 2020 erreicht dieser seinen traurigen Höhepunkt: Bei einer Messerstecherei im Stralsunder Ring starb einer der Beteiligten, zwei weitere verletzten sich lebensbedrohlich. Wie es dazu kommen konnte, soll der Prozess vor dem Landgericht Braunschweig klären. Er hat am Dienstag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen begonnen.

Die Männer sind wegen gemeinschaftlichen Totschlags angeklagt

Angeklagt sind ein 46-jähriger Vater, seine beiden Zwillingssöhne (24) und ein Schwiegersohn (25). Alle vier haben türkische Wurzeln, drei von ihnen sind jedoch auch im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft. Der Vorwurf lautet gemeinschaftlicher Totschlag. Sie sollen einen 25-Jährigen und dessen Ehefrau mit einem Pfefferspray, einer massiven Stahlkette und einem Klappmesser angegriffen haben.

Der 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Herzen. Es verstarb trotz Notoperation noch am Tatort. Der Mann war der Schwiegersohn der Schwester des 46-Jährigen.

Stralsunder Ring: Dort ereignete sich im September 2020 die Tat. Quelle: Archiv

Am ersten Prozesstag waren zahlreiche Polizisten vor Ort. Sicherheitskräfte kontrollierten gleich zweimal die Taschen aller Besucher. Im Gerichtssaal blieb die Situation dann aber ruhig. Die Angeklagten verfolgten regungslos die Aussage der Ehefrau des Getöteten. Diese berichtete, dass der 46-Jährige und einer seiner Söhne sie und ihren Mann am Tattag mit dem Auto verfolgten.

Als das Ehepaar im Stralsunder Ring anhielt und die Frau ausstieg, sei der 46-Jährige angelaufen gekommen. Er habe ihr Pfefferspray ins Auge gesprüht und sie ins Gebüsch geschubst. Dann habe ihr 46-jähriger Onkel auf kurdisch „Tötet ihn“ gesagt. Alle vier Angeklagten sollen daraufhin auf den 25-jährigen Ehemann eingeschlagen haben. Wer genau was tat, daran konnte sich die Ehefrau vor Gericht aber nicht erinnern. Sie verstrickte sich immer wieder in Widersprüche. Fest steht jedoch: Sie und die beiden kleinen Kinder des Paares leiden bis heute stark unter den Folgen der Tat.

Das Opfer soll sich schon vor der Tat bedroht gefühlt haben

Für die Verteidigung war am ersten Prozesstag insbesondere die Frage interessant, inwiefern auch das Opfer zur Eskalation des Streits beigetragen haben könnte. Denn: Nicht nur der 25-Jährige erlitt schwerste Verletzungen durch das Klappmesser, auch die angeklagten Zwillingsbrüder trugen lebensbedrohliche Verletzungen von dem Vorfall davon.

Zu der Frage, ob ihr das Messer vor der Tat bekannt gewesen sei, äußerte sich die Ehefrau am Dienstag nicht eindeutig. Sie betonte allerdings in Bezug auf ihren Mann: „Er hat mir gesagt, dass er sich etwas holt, um sich zu verteidigen. Zwei Wochen vorher hat er mir gesagt: ‚Wenn das so weitergeht, töten die mich.‘“ Ihr Mann habe sich nicht mehr getraut, mit dem Bus zur Arbeit zu fahren. Stattdessen hätten sie oder Arbeitskollegen ihn mit dem Auto bringen müssen.

Als möglichen Grund für den eskalierten Familienstreit nannte die Frau Eheprobleme bei den beiden angeklagten Zwillingen. Die Frauen der beiden Männer seien vor ihnen „geflüchtet“. Die Familie des 46-Jährigen habe ihr und ihrem verstorbenen Mann eine Mitschuld daran gegeben.

Auch das Opfer war bereits wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden

Über die Sichtweise der Angeklagten erfuhren die Zuhörer am ersten Prozesstag nur wenig. Vom 46-jährigen Vater verlas der Vorsitzende Richter lediglich eine ältere Aussage. Der Angeklagte nennt darin einen anderen Grund für den Familienstreit: Es sei um Geld gegangen. In diesem Zusammenhang sei bereits 2019 ein Konflikt zwischen dem späteren Opfer und dem 46-Jährigen eskaliert. Das Wolfsburger Amtsgericht hatte den ­25-Jährigen deshalb erst im August 2020 wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Verteidiger hält den Vorwurf des Totschlags für nicht haltbar

Der Verteidiger von einem der Zwillinge versuchte am Dienstag hingegen, den Vorwurf des Totschlags von seinem Mandanten abzuwenden. Als Beweis führte er ein Klinik-Gutachten an. Dieses belege, dass sein Mandant aufgrund seiner eigenen Verletzungen überhaupt nicht in der Lage gewesen sei, dem Opfer die tödlichen Verletzungen zuzufügen. Dem Mann könne „allenfalls versuchte Körperverletzung“ vorgeworfen werden. Er beantragte, den Zwillingsbruder aus der Untersuchungshaft zu entlassen.

Einen echten Überblick über die Hintergründe der Tat konnte der erste Prozesstag nicht liefern. Bereits am Mittwoch setzt das Schwurgericht die Verhandlung fort. Dann sollen unter anderem mehrere Polizisten aussagen.

Von Melanie Köster