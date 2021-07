Wolfsburg

Bis zum 24. September 2020 gingen vier Männer einer kurdischstämmigen Großfamilie in Westhagen scheinbar einem geregelten Alltag nach, sie hatten keinerlei Vorstrafen. Doch an diesem Tag eskalierte im Stralsunder Ring etwas, was sich vermutlich über Jahre aufgestaut hatte: Weil ein Vater (46), seine beiden Zwillingssöhne (24) und ein Schwiegersohn (25) einen Verwandten mit fünf Messerstichen töteten, hat das Landgericht Braunschweig sie am Freitag zu langen Haftstrafen verurteilt.

Der Vater, der Schwiegersohn und einer der Zwillinge müssen wegen gemeinschaftlichen Totschlags für neun, sieben und sechs Jahre ins Gefängnis. Der vierte Angeklagte ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Im Prozess „wurde gelogen und geschwiegen“

„Wir haben selten so wenig konkrete Angaben gehört wie hier. Es wurde gelogen und geschwiegen“, brachte der Vorsitzende Richter Dr. Ralf-Michael Polomski die Stimmung im Prozess auf den Punkt. Trotzdem hat das Gericht keinen Zweifel am Tatablauf: Die vier Männer verfolgten ihr späteres Opfer und dessen Ehefrau zunächst mit dem Auto. Im Stralsunder Ring hielten beide Fahrzeuge. Der 46-jährige Vater wickelte sich eine Stahlkette um das Handgelenk und stichelte seine Mittäter an: „Zerschlagt seinen Kopf.“

Das 25-jährige Opfer, das sich bereits zuvor durch seine Verwandten bedroht gefühlt hatte, wehrte sich mit einem Messer. Die beiden Zwillinge verletzten sich dadurch schwer. Der Vater war zunächst mit einem Pfefferspray auf die Ehefrau des Opfers losgegangen. Er sah seine verletzten Söhne, gelangte an das Messer und stach in der Folge fünfmal auf den 25-Jährigen ein. Er habe dabei „weit ausgeholt“.

Der 46-Jährige gilt als Haupttäter, obwohl seine DNA nicht am Messer war

Bemerkenswert: Das Gericht ist von diesem Ablauf überzeugt, obwohl am Tatmesser keinerlei DNA-Spuren des 46-Jährigen nachweisbar waren. Polomski rechtfertige dies mit der Aussage einer Sachverständigen. Sie hatte angegeben, dass das viele Blut des Opfers am Messer die DNA des Täters überdecken könnte.

Der Stralsunder Ring: Hier ereignete sich die Tat. Quelle: Britta Schulze

Der vom Gericht angenommene Tathergang basiert hauptsächlich auf die Schilderung eines Zeugen, der das Geschehen aus einem Fenster beobachtet hatte. Dieser Zeuge sagte zudem aus, dass einer der beiden Zwillinge schnell durch seine eigene Verletzung außer Gefecht gesetzt gewesen sei. Er sei daher nicht an der Tötung des Opfers beteiligt gewesen. Das Gericht verurteilte den 24-Jährigen in der Folge nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Er muss für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Der junge Mann hatte als einziger der vier Angeklagten vor Gericht Angaben gemacht. In seinem letzten Wort erklärte er, dass er bedaure, dass der Streit in der Familie so sehr eskaliert sei.

Das Motiv für die Tat bleibt unklar

Was genau der Auslöser für die Tat war, konnte das Gericht trotz der zahlreichen Zeugenaussagen nicht feststellen. 27 Anzeigen gingen seit 2019 aus der Familie bei der Polizei ein – fast alle verliefen im Sande. Neben der schweren Verletzung der Zwillinge kommen für das Gericht verschiedene weitere Motive in Betracht. So kursierte das Gerücht, dass die Ehefrau eines Zwillings ein uneheliches Kind mit dem Opfer gehabt haben soll. Die Ehefrauen der beiden 24-Jährigen flohen 2019 in ein Frauenhaus. Bei einer früheren Auseinandersetzung hatte das spätere Opfer zudem den 46-Jährigen mit dem Auto angefahren.

Aufgrund der unklaren Motivlage lag aus Sicht des Gerichts keine Grundlage für eine Verurteilung wegen Mordes vor – diese hatte die Nebenklage gefordert. Richter Polomski geht stattdessen davon aus, dass der Tötungsvorsatz erst im Laufe der Tat entstanden ist: „Es war eine Spontan-Tat.“ Er begründete diese Annahme auch damit, dass die Angeklagten verschiedenste Waffen ungenutzt im Auto liegen ließen.

Der 46-jährige Vater sei die „treibende Kraft“ gewesen, er habe nach der Messerstecherei „teilnahmslos“ und sogar „belustigt“ gewirkt. Mit den neun Jahren Haft blieb das Gericht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Sie hatte auf zwölf Jahre plädiert. Die Verteidigung hatte hingegen für alle vier Angeklagten geringe Bewährungsstrafen und Freisprüche gefordert.

Die beiden jüngeren Angeklagten bekommen geringere Haftstrafen

Dem Schwiegersohn (25) hielt das Gericht zugute, dass er als Bruder der geflüchteten Ehefrauen einen ungünstigen Stand in der Familie hatte. Womöglich wollte er mit der Beteiligung an der Tat auch seine Loyalität demonstrieren. Da er die tödlichen Messerstiche des 46-Jährigen billigte und währenddessen nicht vom Opfer abließ, muss er wegen Totschlags für sieben Jahre ins Gefängnis.

Der ähnlich beteiligte Zwilling (24) bekam lediglich eine sechsjährige Haftstrafe. Das Gericht hielt ihm zugute, dass er selbst schwere Verletzungen von der Tat davontrug. Außerdem habe er unter dem Einfluss eines Vaters gestanden.

Von Melanie Köster