Messerattacke auf Kollegen: Täter bleibt bis auf weiteres in psychiatrischer Klinik

Wolfsburg

Ein 35-Jähriger wird mit schweren Verletzungen ins Wolfsburger Klinikum gebracht, ein 26-Jähriger landet in der Psychiatrie: Die Hintergründe der Messer-Attacke auf einen Arbeitskollegen in einer Firma im Heinenkamp sind bislang unklar, die Polizei äußert sich wegen der laufenden Ermittlungen bislang nicht zu Details. Bislang gebe es weder vom Opfer noch vom mutmaßlichen Täter eine Aussage, erklärt der Wolfsburger Polizeisprecher Thomas Figge. „Auf richterliche Anordnung verbleibt der ­26-Jährige bis auf weiteres im Klinikum Königslutter.“

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen

In welcher Beziehung der Beschuldigte und das Opfer zueinander standen und was der Grund für die Attacke gewesen sein könnte, ist unklar. Derzeit laufen die Ermittlungen im Arbeitsumfeld der beiden Beschäftigten. Der ­26-jährige Wolfsburger hatte seinen 35 Jahre alten Arbeitskollegen aus dem Landkreis Helmstedt in der Nacht zu Samstag unvermittelt niedergestochen.

Polizeisprecher Thomas Figge: „Auf richterliche Anordnung verbleibt der ­26-Jährige bis auf weiteres im Klinikum Königslutter.“ Quelle: Gero Gerewitz

Die Attacke ereignete sich in einer Firma in der Peter-Hurst-Straße im Heinenkamp. Dort betrat der 26-Jährige gegen 1.25 Uhr das Büro seines ­35-jährigen Kollegen, stach plötzlich und unerwartet mit einem Messer auf ihn ein und verließ anschließend das Gebäude. Weitere Mitarbeiter verständigten Polizei und Rettungsdienst, welcher das Opfer versorgte und schließlich ins Krankenhaus brachte. Der Helmstedter wurde durch die Messerstiche am Bauch nicht lebensgefährlich verletzt, aber doch so schwer, dass er stationär im Klinikum aufgenommen werden musste.

Was war das Motiv des Messerstechers?

Polizeibeamte konnten den Täter noch am Tatort widerstandslos festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde eine Blutprobe angeordnet, da der 26-Jährige offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Die Staatsanwaltschaft stellte keinen Antrag auf einen Haftbefehl, der 26-Jährige wurde ins AWO-Psychiatriezentrum in Königslutter eingeliefert. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von der Redaktion