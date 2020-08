Wolfsburg

Im Fall eines Messerangriffs auf zwei Mitarbeiter eines Schnellimbisses in der Wolfsburger Innenstadt hat das Amtsgericht am Dienstag einen 27 Jahre alten Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer siebenmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Gericht bescheinigte dem mehrfach vorbestraften Mann eine „positive Sozialprognose“. Am Rande des Prozesses wurde bekannt, dass noch mindestens zwei weitere Anklagen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 27-Jährigen offen sind.

Das Opfer (33) erklärte zunächst, dass der Angeklagte eigentlich doch nicht der Täter gewesen sein könne

Der Angeklagte hatte in der Nacht zum 30. Mai 2019 zwei Imbiss-Angestellte mit mehreren Schlägen und Messerstichen an Kopf und Schulter verletzt. Die blutenden Verletzungen sind zwar fotografisch dokumentiert worden, zu bleibenden Schäden hatten sie jedoch nicht geführt. Im Prozess erklärte das Opfer (33) zunächst, dass der Angeklagte eigentlich doch nicht der Täter gewesen sein könne. Er selbst sei so betrunken gewesen, dass er den Täter gar nicht genau erkannt habe. Und überhaupt sei er mit dem Angeklagten auch wieder gut befreundet.

Erst als die Vorsitzende Richterin deutlich darauf hinwies, dass eine Falschaussage vor Gericht strafbar sei, gab der Zeuge zu, dass tatsächlich alles so abgelaufen sei, wie er es direkt nach der Tat bei der Polizei zu Protokoll gegeben hatte.

Der Angeklagte äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Der 27 Jahre alte Iraner lebt seit 2016 in Wolfsburg. Seitdem sammelten sich in seinem Strafregister bereits acht Verurteilungen zu Geldstrafen an, darunter mehrere Diebstähle, auch ein Diebstahl mit Waffen, sowie Sachbeschädigung und der Besitz von Betäubungsmitteln. Nach seinem Aufenthaltsstatus in Deutschland befragt, antwortete sein Anwalt für ihn, dass ein Asylantrag laufe und er einen Deutschkurs besuche.

Zwei weitere Anklagen sind bereits beim Amtsgericht anhängig und für den Herbst terminiert

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von sieben Monate, ausgesetzt zur Bewährung für vier Jahre. Der Pflichtverteidiger schloss sich diesem Antrag an. Der Angeklagte wurde daraufhin erstmals wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Zwei weitere Anklagen sind bereits beim Amtsgericht anhängig und für den Herbst terminiert. In diesen Fällen soll der Angeklagte einen Schlagring und Pfefferspray eingesetzt haben sowie in einem weiteren Fall ein Opfer mit einem Stuhl geschlagen haben, so dass mehrere Opfer Nasenbeinfrakturen und weitere schwerwiegende Verletzungen erlitten haben sollen.

