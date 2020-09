Messerangriff im Kaufhof: Opfer verprügelt mit Brüdern den Angreifer (17)

Wolfsburg

Einen Fall von Selbstjustiz hatte das Amtsgericht Wolfsburg am Mittwoch zu beurteilen: Nachdem am 5. Januar 2020 ein Türsteher (damals 27) in der Feiermeile Kaufhof von einem abgewiesenen Gast (damals 17) mit einem Messer attackiert worden war, machten sich das damalige Opfer (heute 28) und seine drei Brüder im Alter von 33 bis 46 Jahren auf die Suche nach dem Täter. Ein Video von der Messerattacke hatte sich damals viral verbreitet. Die Polizei fahndete fünf Tage nach der Tat noch nach der Identität des Täters, als die besagten Brüder den Täter gegen 21.30 Uhr am 10. Januar 2020 im Wettbüro Tipico in der Wolfsburger Innenstadt ausfindig machten.

Was dann folgte, ist ein brutaler Fall von Selbstjustiz: Laut Anklage schlugen und traten alle vier Brüder abwechselnd auf das Opfer ein, mit Füßen traten sie ihn gegen Kopf und Oberkörper. Es ist nur dem Zufall zu verdanken, dass das Oper keine schwerwiegenden oder gar tödlichen Verletzungen davontrug: Im Krankenhaus wurden lediglich Schwellungen und blutende Wunden an Schläfen und Stirn festgestellt, aber glücklicherweise keine Knochenbrüche oder Schlimmeres.

Es gibt ein Video von der Schlägerei im Wettbüro in Wolfsburg

Die Polizei konnte im Laufe dieser Schlägerei somit das Opfer als Täter der Messerattacke vom 5. Januar in Gewahrsam nehmen. Im Prozess vor dem Landgericht Braunschweig wurde der damals noch minderjährige Täter inzwischen zu drei Jahren und sechs Monaten Jugendarrest verurteilt, die er zur Zeit in Hameln verbüßt.

Im Gegenzug mussten sich nun die vier Brüder wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Wolfsburg verantworten. Von der Schlägerei in dem Wettbüro existiert ein Überwachungsvideo, das die Strafrichterin gesichtet hatte: „Das war ein wirklich brutales Vorgehen, sie hätten das Opfer mit den Tritten gegen den Kopf lebensgefährlich verletzen können!“ Da alle vier Angeklagten Geständnisse ablegten, noch nie zuvor strafrechtlich auffällig geworden waren, alle vier berufstätig und teilweise Familienväter sind, wertete die vorsitzende Richterin all dies strafmildernd und sprach für alle vier Angeklagten gleichermaßen die Mindeststrafe von sechs Monaten Freiheitsstrafe zur Bewährung auf zwei Jahre aus.

Von swi