Wolfsburg

Klein aber fein: So lässt sich die Messe „Unser Haus“ im Congress Park wohl am besten beschreiben. Über 20 Aussteller aus der Region präsentieren hier am Wochenende ihr Angebot rund um das Thema bauen. Die Besucher ließen sich ausgiebig beraten.

Zielgerichtete Beratung

Die Verweildauer der Messe-Besucher war dementsprechend groß. „Die Menschen kommen hier meist mit einem festen Vorhaben im Blick her und lassen sich zielgerichtet beraten“, beschreibt Veranstalter Jens Rosenberg das Erfolgskonzept der Veranstaltung, die mittlerweile schon zum 18. Mal stattfand. Das sei auch für die Aussteller angenehm. „Sie führen viele Gespräche, werden aber nicht überlaufen“, so Rosenberg.

Grundstückssuche fällt oft schwer

Und in der Tat: Für jeden, der mit dem Gedanken spielt, ein Haus zu bauen, war von der Finanzierung bis zur Energietechnik alles dabei. Neben schlüsselfertigen Häusern waren auch Grundstückssucher an der richtigen Adresse. „Das ist die Hauptschwierigkeit in unserer Region“, so Rosenberg. Auf der Messe könne man aber immer wieder fündig werden.

Per Virtual-Reality durchs Traumhaus

Das gilt natürlich auch für die Suche nach den perfekten neuen vier Wänden. Dabei blieb es nicht allein beim Grundriss-Check. Mithilfe einer VR-Brille konnte man sogar schon den ersten Rundgang durch sein zukünftiges Zuhause antreten. Vorträge unabhängiger Experten ergänzten das Angebot und waren bei den Messe-Besuchern durchaus beliebt.

Sonnenkamp heiß begehrt

Wie schon im letzten Jahr besonders begehrt: Der Stand der Vermarkter des neuen Riesen-Baugebiets Sonnenkamp. Hier konnte man jetzt auch erste konkrete Fakten über das 3. Quartier erfahren. Auf 40 Hektar sollen dort ab Mitte 2021 etwa 500 Wohneinheiten entstehen. Wie diese aussehen – inklusive Grundrissen – erfuhren interessierte am Stand.

Auch am Sonntag, 3. November, hat die Messe „Unser Haus“ im Wolfsburger Congress Park noch von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Steffen Schmidt