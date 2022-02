Wolfsburg

Die Polizei hat in Wolfsburg am Samstagnachmittag einen Mercedesfahrer gestoppt, der unter Drogen stand. Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten die Beamten den 51-Jährigen gegen 14 Uhr an der Poststraße. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand – und gar keinen Führerschein besitzt. „Zudem führte er den Pkw ohne Erlaubnis des Halters“, so ein Polizeisprecher.

Dem Wolfsburger wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugte Ingebrauchnahme eines Autos und Erwerb beziehungsweise Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Von der Redaktion