Wolfsburg

Zu alten Fenstern habe ich ein besonderes Verhältnis. Ich kann einfach nicht an ihnen vorbeigehen. Irgendwann bekommen sie dann eine neue Funktion und werden zu Bilderrahmen oder sonstigen Dekostücken. Oft stehen sie zuvor lange im Schuppen herum. Mein Mann rettet ebenfalls gerne Fenster. Aus Gründen ganz anderer Art. Es geht ihm um funktionale Wiederverwertbarkeit. Wenn er ein Fenster aus einem Schrotthaufen zieht, soll es irgendwann wieder seinen ursprünglichen Zweck erfüllen können. Und so ein Fenster aus dem Haus seiner Mutter hatte er nun in unserem Schuppen eingesetzt.

Für mich war der Fall erledigt. Es saß dort solide in der Holzwand, war geschlossen und erfüllte den Zweck, Licht in den Schuppen zu lassen. Es zu öffnen oder zu schließen, wäre mir wohl niemals in den Sinn gekommen. Nicht einmal zum Putzen. Denn das Fenster ist von außen und innen gleichermaßen bequem zugänglich. Aber mein Mann mag keine Dinge, die nicht im Sinne des Erfinders funktionieren. Deshalb hat er sich die Mühe gemacht, das Fenster wieder vollständig herzurichten. Inklusive Schließ-Mechanismus.

Die Bremer Rundstange ist ein typischer Schließ-Mechanismus bei vielen Fenstern

Da zwei Teile fehlten, hat er sie extra von einem Freund, der Werkzeugmacher ist, anfertigen lassen. Von diesem Vorhaben wusste ich allerdings nichts, als er mich von unterwegs anrief und bat, etwas an dem Fenster zu messen. Das Fenster habe eine Bremer Stange, sagte er am Telefon. Die Bremer Rundstange, das hatte er mir bereits am Tag zuvor erklärt, ist ein typischer Schließ-Mechanismus bei vielen nach außen öffnenden Fenstern.

Was ich nun messen sollte, war Folgendes und klang am Telefon ungefähr so: Da seien so Haken an der Stange. Und dann seien da so kleine, wie eingefräst, so Nippel. Oben und unten. Also so Einfräsungen. Eben Kuhlen für die Eumel. Die sollte ich messen. Wie hoch die sind. Ich würde dann schon sehen, was gemeint sei. Weitere Nachfragen wären erfahrungsgemäß sinnlos gewesen. Liebende kennen einander ja sehr gut. Insofern war mir klar, dass er direkt an meinem Intellekt gezweifelt hätte. Also an meiner Fähigkeit, seiner fachlich fundierten Beschreibung zu folgen.

Als ich das Fenster schließen wollte, stellte ich fest, dass Teile auf der Fensterbank fehlten

Folglich stellte ich mich nach Beendigung des Gesprächs vor das Fenster und untersuchte es detektivisch, um mir den Zusammenhang von Kuhle und Eumel selbst zu erschließen. Ich betrachtete die Stange, öffnete das Fenster und summte dabei das Liedchen aus den 1980er Jahren, in dem sich Mike Krüger textlich mit Nippel und Lasche beschäftigt hat. Als ich das Fenster wieder schließen wollte, stellte ich fest, dass auf der Fensterbank die Teile fehlten, um die sich normalerweise die Haken an der Stange schließen. Es ging also darum, den Schließ-Mechanismus zu vervollständigen. Ach so! Ich sollte die Einfräsung für die Penöpel messen! Hätte er doch gleich sagen können.

Von Anke Weber