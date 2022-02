Heinenkamp

Mehrere Explosionen rissen am frühen Montagmorgen die Bewohner der Ortschaften Hattorf, Mörse und Flechtorf aus dem Schlaf. Die Bande, die seit mehreren Wochen immer wieder in der Region Wolfsburg, Braunschweig und Peine zuschlägt, sprengte dieses Mal einen Geldautomaten der Volksbank im Heinenkamp in die Luft.

Ein Zeuge versucht die Geldautomaten-Bande zu verfolgen

Gegen 3 Uhr knallte es gleich mehrere Male im Heinenkamp. Offenbar brachten die Kriminellen dieses Mal mehrere Sprengladungen an – sowohl der Geldautomat an der Front des kleinen Gebäudes wie auch die Sicherheitstür an der Rückseite wurden völlig zerstört.

Eine Zeuge beobachtete die Täter, als diese sich an dem völlig zerstörten Geldautomaten in der Straße Brandgehaege zu schaffen machten. „Sie flüchteten mit sehr hoher Geschwindigkeit in einem dunkelblauen Audi, vermutlich vom Typ Q5, über die A 39 in Richtung Süden“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Der Zeuge verfolgte die Täter sogar noch eine Weile . „Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verlor sich jedoch auf der A 39 die Spur“, sagt Figge.

Die Volksbank-Filiale selbst bleibt unbeschädigt

Zwischenzeitlich hatte der Zeuge die Polizei alarmiert, die wenig später am Tatort eintraf. Der Geldautomat in einem freistehenden Gebäude vor der Bankfiliale wurde völlig zerstört, nur noch Kabelstränge und Trümmerteile waren zu sehen. „Das dahinter befindliche Gebäude der betreibenden Bank wurde nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt“, so Figge. Ob und wie viel Geld die Täter erbeutet haben, werde derzeit noch ermittelt.

Am Montagmorgen sicherten Ermittler der Polizei Wolfsburg auf dem Gelände rund um den gesprengten Geldautomaten Spuren. Fotos des Tatorts zeigen, dass Metallstücke bei der Explosion mehrere Meter weit flogen.

Täter haben den Geldautomat vermutlich ausbaldowert

Die Polizei hofft auf Hinweise Passanten oder Autofahrern, denen der dunkle Wagen der Täter aufgefallen ist – möglicherweise handelte es sich dabei um einen Audi Q5. „Wir gehen davon aus, dass die Täter das Bankobjekt vorher ausbaldowert haben“, sagt Figge. Die Ermittler hoffen darauf, dass jemand in dem belebten Industriegebiet mit vielen Geschäften verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Dritter Fall von Geldautomaten-Sprengung in Wolfsburg

In jüngster Zeit wurden mehrere Geldautomaten in Wolfsburg, Lehre und Peine durch Detonationen zerstört. Die Täter flüchteten jeweils mit einem hochmotorisierten dunklen Audi. Bei der Sprengung im Heinenkamp handelt es sich um die dritte Tat innerhalb von acht Wochen in Wolfsburg, davor gab es in der Sparkasse in Ehmen eine Explosion sowie kurz vor Weihnachten in Detmerode.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter Tel. 05361-46460 entgegen.

