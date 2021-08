Mehr Tests: Seit Sonntag gelten neue Corona-Regeln in Wolfsburg 

Wolfsburg

In Wolfsburg gelten seit Sonntag neue Corona-Regeln. Die Stadt veröffentlichte wegen der steigenden Infektionszahlen der letzten Wochen am Freitagabend eine neue Allgemeinverfügung. Eine wichtige Änderung: Es muss wieder mehr getestet werden, weil negative Coronatests beim Besuch bestimmter Einrichtungen wieder Pflicht sind. Zum Beispiel in der Autostadt. Am dortigen Testzentrum bildeten sich am Sonntag lange Schlangen.

Die Stadt belässt es zwar in vielen Bereichen bei Stufe 1 oder 2 des Stufenplans des Landes. Dafür kehrt aber die Testpflicht zurück. Es sei denn, man kann einen vollständigen Impfschutz oder eine Genesung nachweisen.

Stufe 1 gilt in der Gastronomie

Diese Regelung gilt in der Gastronomie, ebenso für Besuche im Theater, Konzert oder Kino, außerdem in Museen, Freizeitparks und Schwimmbädern. Für volljährige Besucher. Ansonsten bleibt es bei Stufe 1. Gleiches trifft auf Hotels zu. Tests sind bei der Anreise und danach zweimal pro Woche vorgeschrieben. Im Einzelhandel ist wie bisher nur die Maske Pflicht. Für Freizeit- und Amateursport drinnen und draußen gilt weiter Stufe 1 – nun aber mit Testpflicht.

Stufe 2 gilt nun unter anderem für Zoos und Tierparks: Sie dürfen geöffnet bleiben, bei Innenangeboten darf der Zutritt aber nur mit Maske und Test erfolgen. Bei den körpernahen Dienstleistungen ist künftig ein Test erforderlich, soweit die Maske nicht durchgängig getragen werden kann. Bei religiösen Veranstaltungen wie Gottesdiensten muss eine Maske getragen und nun wieder auf das Singen verzichtet werden.

Neue Verordnung verunsichert

Die steigenden Corona-Zahlen und die damit verbundenen neuen Regeln verunsichern. Zum Beispiel die Reitbahn Frank. „Ich habe jeden Tag Angst, dass ich zumachen muss“, sagt Juniorchef Bill Frank. Obwohl es gerade so gut laufe. Damit würde die ohnehin schon kurze Tour durch Wolfsburg noch kürzer werden.

Gerade ist die Reitbahn am Schillerteich. Sie darf weiterhin öffnen. Eine Testpflicht bestehe aktuell nicht. Als die neue Allgemeinverfügung herauskam, informierte sich Bill Frank sofort, ob und wenn ja in welcher Form die Reitbahn betroffen sei. „Es war nicht einfach, an Informationen zu kommen“, sagt er. Der beliebte Streichelzoo ist bislang nicht betroffen, wegen des großen Außengeländes. Besucher sind dort nicht verpflichtet, eine Maske zu tragen – aber es wird gern gesehen. Abstand müssen aber alle halten. „Das tun sie“, lobt Bill Frank.

Von Sylvia Telge