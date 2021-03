Wolfsburg

Gute Nachrichten für die Glasfaserversorgung in Wolfsburg gab Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) am Dienstagabend im Strategieausschuss bekannt: Mit einer Patronatserklärung für eine Wolfsburger Bank will die Stadt dafür Sorge tragen, dass die Stadtwerke auch den Glasfaser-Ausbau in den nicht förderfähigen Gebieten starten können – wenn die Kommunalaufsicht mitspielt.

Konkrete Perspektive für 85 Prozent der Wolfsburger Haushalte

70 Prozent der Stadt Wolfsburg sind am Netz, bei den übrigen Gebieten stagnierte der Ausbau mangels Fördergeldern. Doch inzwischen gebe eine„konkrete Perspektive für etwas mehr als 85 Prozent der Haushalte des Stadtgebietes“, kündigte Dennis Weilmann an, Erster Stadtrat und Dezernent für Digitales. In den nächsten Wochen sollten die Förderrichtlinien des Bundes für den Ausbau der „grauen Flecken“ veröffentlicht werden. Laut eines Entwurfs der Richtlinie sind das Gebiete mit weniger als 100 Mbit im Download. Das betrifft voraussichtlich unter anderem Brackstedt, Velstove sowie den nördlichen Teil Reislingens. Die Markterkundung dort soll starten, sobald die Förderrichtlinien veröffentlicht werden. Für die übrigen Gebiete wie Reislingen-Südwest oder etwa Sülfeld will die Stadt den eigenwirtschaftlichen Ausbau sowie Kooperationen mit externen Anbietern prüfen.

Plant eine Patronatserklärung: Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) führt derzeit Gespräche mit Geldgebern und der Kommunalaufsicht. Quelle: Roland Hermstein

Für die restlichen 15 Prozent der Haushalte will die Stadt selbst den Ausbau weiter vorantreiben

Mohrs sagte, man stehe in den Startlöchern und werde für alle förderfähigen Flächen auch Anträge stellen. Für diese Gebiete müsse die Stadt nur „in geringen Maßen“ eigenes Geld in die Hand nehmen. Und auch für die restlichen 15 Prozent des städtischen Gebietes sieht es gut aus, wenn auch Mohrs sehr vorsichtig formulierte: Man habe erfolgreich Gespräche mit Geldgebern und ein erstes Gespräch mit der Kommunalaufsicht geführt. „Wenn wir eine Patronatserklärung für eine hiesige Bank abgeben könnten, würde sicherlich mit den Stadtwerken und anderen Partnern die Möglichkeit bestehen, auch die restlichen nicht förderfähigen Maßnahmen in Angriff zu nehmen.“ Das solle nicht nur als Möglichkeit verstanden werden, sondern „auch so geschehen“.

Heißt: Wenn die Kommunalaufsicht grünes Licht gibt, könnte die Stadt mit einer Art Bürgschaft den Weg frei machen, dass die Stadtwerke weitere Kredite für den Ausbau der restlichen 15 Prozent des Glasfasernetzes erhalten. Dann ist nur noch die Frage, wie viele Menschen das Angebot annehmen, um den Stadtwerken einen wirtschaftlichen Ausbau zu ermöglichen. Mohrs erwartet aber eine ähnlich hohe Nachfrage wie in Almke oder Neindorf. „In einem absehbaren Zeitraum“, so Mohrs, könnte so der Glasfaserausbau in ganz Wolfsburg in Angriff genommen werden.

Stadtwerke wollen so schnell wie möglich mit dem Ausbau beginnen

Auch Stadtwerke-Vorstand Dr. Frank Kästner äußerte sich optimistisch, unter den von Mohrs genannten Voraussetzungen weiteres Fremdkapital aufnehmen zu können, um die restlichen Gebiete auszubauen. „Wenn klar ist, welche Gebiete gefördert werden, werden wir nicht warten, bis diese ausgebaut sind, sondern so schnell wie möglich beginnen.“ Dafür spreche auch, dass man derzeit die heiß umkämpften Tiefbaufirmen gebunden habe. Bis zum Beginn des Ausbaus werde man nicht tatenlos bleiben. „Wir haben die Berichte über die Gewerbebetriebe in Ehmen und Mörse sehr ernst genommen.“ Man wolle den Unternehmen, die selbst Geld in die Hand nehmen können, Angebote für einen Anschluss ans Glasfasernetz unterbreiten.

Von Christian Opel