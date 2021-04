Wolfsburg

Jetzt will das Land Tempo machen: Im Zuge eines landesweiten Impfwochenendes sollen am 24. und 25. April zahlreiche Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, die aktuell noch ohne Termin auf der Warteliste stehen, ihre Corona-Impfung im CongressPark erhalten.

Vor allem Menschen über 70 sollen eine Impfung erhalten

Bis zu 70 000 Impfungen hat Gesundheitsministerin Daniela Behrens für das Wochenende in ganz Niedersachsen angekündigt. Sie sollen „vordringlich“ Personen erhalten, die derzeit auf der Warteliste stehen und älter als 70 Jahre sind. Bei den zusätzlichen Terminen will das Land das Vakzin von Astrazeneca einsetzen. „Gerade in dieser Altersgruppe ist die Gefahr einer schweren Erkrankung besonders hoch und es besteht für diese Menschen die klare Empfehlung, sich mit dem hochwirksamen Impfstoff von Astrazeneca impfen zu lassen. Ich appelliere deshalb an alle, die ein entsprechendes Impfangebot erhalten, dieses auch wahrzunehmen“, sagt Behrens.

Die betroffenen Bürger sollen „so schnell wie möglich“ eine Information über ihren Termin erhalten. Zunächst müssen laut dem Gesundheitsministerium aber die Impfzentren die zusätzlichen Termine in das Buchungssystem eintragen.

Stadtrat Andreas Bauer: „Mit der Impfaktion am 24. und 25. April möchten wir in Wolfsburg mit einem flexiblen und pragmatischen Impfangebot das Impftempo erhöhen.“ Quelle: Britta Schulze

Das Wolfsburger Impfzentrum ist vorbereitet

Im Wolfsburger Impfzentrum laufen daher die Vorbereitungen. „Mit der Impfaktion am 24. und 25. April möchten wir in Wolfsburg mit einem flexiblen und pragmatischen Impfangebot das Impftempo erhöhen“, erklärt Stadtrat Andreas Bauer. Vor Probleme dürfte der zusätzliche Impfstoff vor Ort nicht sorgen. Für eine größere Verfügbarkeit von Impfstoff sei „Wolfsburg mit dem Impfzentrum gut vorbereitet“ und stehe in den Startlöchern.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs hatte zuletzt immer wieder die geringe Verfügbarkeit des Impfstoffs kritisiert. „Ich freue mich sehr, dass wir den impfberechtigen Wolfsburger*innen dieses zusätzliche Angebot machen können“, erklärt er in einer schriftlichen Stellungnahme.

Bis zum 9. April hatten 17 056 Wolfsburgerinnen und Wolfsburger über das Impfzentrum eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das entspricht einer Quote von 13,7 Prozent. 8025 Personen haben auch ihre Zweitimpfung bekommen.

Von Melanie Köster