Mehr Stromtankstellen: Wolfsburg ist Vorbild beim Ausbau der Ladeinfrastruktur

Wolfsburg

Die besondere Herausforderung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur war ein Schwerpunkt bei der Oberbürgermeisterkonferenz des niedersächsischen Städtetages in Wolfsburg am Mittwoch. Wohl nirgendwo sonst in Europa hätten die Zulassungszahlen von E-Autos so sprunghaft zugenommen wie in Wolfsburg, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD). Strom tanken müsse künftig so einfach werden wie Benzin tanken, sagte Dr. Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetags. „Dafür muss die Infrastruktur geschaffen werden. Und zwar nicht in staatlicher Hand, sondern marktgetrieben.“ Andere Städte nähmen sich dabei die VW-Stadt mit ihren Schnellladeparks als Vorbild.

Tankstellenketten wollen mit Stromladesäulen aufrüsten

Ein Knackpunkt beim Bau von Lademöglichkeiten für E-Autos seien Gebiete mit vielen Mietwohnungen. Modellprojekte wie das Laden an der Straßenlaterne hätten sich mangels Leistung als unzureichend erwiesen, so Arning. Auch versuche niemand, das Niederspannungsnetz zu ertüchtigen, um jede Tiefgarage und jeden Parkplatz mit einer Wallbox auszustatten. Bei dem Ausbau der Ladeinfrastruktur in dicht besiedelten Gebieten setzen andere Städte wie Wolfsburg auf zentrale Ladeparks mit Schnellladesäulen.

Vor dem Rathaus in Wolfsburg: Oberbürgermeister aus Niedersachsen besprachen am Mittwoch wichtige, aktuelle Themen. Quelle: Roland Hermstein

Das Augenmerk müsse dabei auf dem mittelstarken Stromnetz liegen, so Mohrs. In Schnellladeparks werde relativ viel Strom in kurzer Zeit geladen. Das lohne sich daher auch für die Betreiber. Mohrs verwies auf Aussagen eines VW-Vertreters bei der Konferenz, demzufolge auch Gespräche mit großen Tankstellenbetreibern über den Ausbau der Tankstellen mit Schnellladesäulen laufen.

In Wolfsburgs soll demnächst ein fünfter Schnellladepark entstehen

Eine zentrale Frage ist, wie der hohe Strombedarf sichergestellt werden soll. In Wolfsburg habe man aus 30 Standorten vier für Schnellladeparks ausgewählt und realisiert, ein fünfter komme demnächst hinzu. Doch in der VW-Stadt erwarte man einen besonders steilen Anstieg der Dichte von ­E-Autos. „Darum wird man solche Schnellladepunkte auch in Stadtteilen mit Geschosswohnungsbau errichten müssen“, so Mohrs. Solche Ladeparks brauchen wenig Fläche, aber viel Energie. „Deutlich mehr Power, als üblicherweise an den Straßen liegt“, so Mohrs. „Da brauchen wir den Anschluss an die Mittelstromtrassen.“

Der vierte Schnellladepark im Allerpark: Solche Ladesäule können E-Autos schnell betanken, beanspruchen mit ihrem hohen Energiebedarf auch das Stromnetz. Quelle: Wolfsburg AG

Die Rolle der Kommunen sei dabei, als Netzwerker verschiedene Akteure zusammenzubringen, erklärte Mohrs. Je nach Lage der Stromleitungen, Wohnungsdichte und Verkehrsströme gelte es zusammen mit Netzbetreiber und anderen Beteiligten die richtigen Standorte für Ladeparks auszuhandeln. „Aber der Optimismus ist groß, dass das kein großes Hexenwerk ist.“ Allerdings brauche es zwei bis vier Jahre Vorlauf, wenn ein Anschluss an das Mittelspannungsnetz nicht unmittelbar vor Ort liege.

Ziel sind zehn Minuten Laden für 400 Kilometer Reichweite

Wolfsburgs sei bei der Ladeinfrastruktur aber bereits gut aufgestellt, betonte Mohrs. Bei der OB-Konferenz sei es darum gegangen, wie man die E-Mobilität auch in anderen Städten weiter voranbringen könne. Ein ­VW-Vertreter habe deutlich gemacht, dass eine Ladezeit von zehn Minuten für 400 Kilometer Reichweite in einigen Jahren die Orientierung sein müsse, um die Kunden zum Verzicht auf den Verbrenner zu bewegen. Und Arning ergänzte, neben Strom müsse dabei auch auf Wasserstoff als Energieträger gesetzt werden, etwa für den Antrieb von Bussen, Lastwagen oder zur Stahlerzeugung.

Von Christian Opel