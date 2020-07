Mehr Mitglieder in Wolfsburgs Sportvereinen – drohen Austritte wegen Corona?

Wolfsburg

Wolfsburg ist eine sportbegeisterte Stadt. Das zeigt sich auch in den aktuellen Mitgliederzahlen der Sportvereine. „Die Zahlen sind sehr erfreulich“, sagte der Leiter des Geschäftsbereichs Sport, Reiner Brill, jetzt im Sportausschuss. Angesichts der Corona-Krise besteht allerdings eine Ungewissheit darüber, ober dieser positive Trend vielleicht gebrochen wird.

Aktuell ist ein leichter Anstieg ist bei den Mitgliedschaften zu verzeichnen: 42.770 Wolfsburger gehören einem Sportverein an – das sind 34,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. Im Jahr 2019 lag die Quote bei 33,8 Prozent. Sehr gut schneiden die Jugendlichen ab: 62,9 Prozent sind in einem Verein organisiert, bei den Erwachsenen sind es zurzeit 27,9 Prozent.

Wolfsburg steht auch landesweit gut da

Auch landesweit steht Wolfsburg mit diesen Zahlen gut da: 34,1 Prozent der Wolfsburger sind im Stadtsportbund organisiert, dem Dachverband der Vereine. Im Landesportbund Niedersachsen sind 32,9 Prozent der Gesamtbevölkerung organisiert.

Die meisten Vereinsmitglieder hat der Fachverband Turnen. Aktuell liegt die Zahl bei 15.623 Mitgliedern, die Tendenz ist sogar leicht steigend. Dahinter kommt Fußball (6552 Mitglieder) auf fast gleichbleibendem Niveau. Es folgen Schießsport, Tennis, Rettungsschwimmen, Schwimmen, Tischtennis, Leichtathletik, Volleyball, Tanzsport, Tauchen, Luftsport, Badminton und Kickboxen. Tennis hat sich nach einem starken Einbruch 2019 wieder hoch gearbeitet.

„Das sind beeindruckende Zahlen“

„Das sind beeindruckende Zahlen“, kommentierte Werner Reimer, Vorsitzender des Sportausschuss, die aktuelle Bilanz. Die könnte sich aber wegen Corona eintrüben, bremste Stadträtin Monika Müller die Euphorie. Die Vereine konnten einige Monate nicht das volle Angebotsprogramm fahren, was sie möglicherweise Mitglieder kosten könnte

Darin sieht Lutz Hilsberg, Vorsitzender des MTV Vorsfelde, nicht das Problem. Zwar habe es Austritte gegeben in den vergangenen Monaten, „aber die gibt es immer“. Schwieriger sei es, in Corona-Zeiten neue Mitglieder zu gewinnen, was vorher kein Problem gwesen sei. Trotzdem geht Hilsberg nicht von einem komplett verlorenem Jahr aus. „Im zweiten und dritten Quartal gibt es vielleicht eine Delle bei den Mitgliederzahlen“, sagt er, aber zum Jahresende gehe er von einer Erholung aus.

Von Sylvia Telge