Wolfsburg

In Sachen E-Mobilität hat Wolfsburg Dank Volkswagen in Niedersachsen die Nase vorn: Es gibt aktuell 493 Ladepunkte in der VW-Stadt. Doch es geht noch besser. Deshalb wollen die Wolfsburg AG zusammen mit der Cubos GmbH jetzt Wolfsburger Unternehmen unterstützen, auf ihren Firmengelände Lade-Infrastruktur umzusetzen.

Der flächendeckende Ausbau der Ladeinfrastruktur ist unabdingbar für die Akzeptanz und Etablierung der Elektromobilität. Neben den Angeboten im öffentlichen Raum soll auch die so genannte „halböffentliche“ Ladeinfrastruktur, sprich auf Firmengeländen, ausgebaut werden. Die Wolfsburg AG und sein Kooperationspartner Cubos bieten kostenfreien Erstinformationen für das gesamte Projektmanagement an: von der Prüfung der Rahmenbedingungen und Umsetzungsprämissen vor Ort, über Hinweise zu Fördermitteln und geeigneten Produkten bis zur Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Ladeeinrichtungen.

Thomas Krause: „Ladepunkte auf dem Firmengelände sind für Mitarbeiter sehr attraktiv“

„Die Akzeptanz der E-Mobilität steigt. Reichweite und Ladedauer sind heute im Alltag weitestgehend unproblematisch. Ladevorgänge finden oft während längerer Parkzeiten statt. Für Firmenwagen und Privatfahrzeuge von Beschäftigten und Kunden sind deshalb Ladepunkte auf dem Firmengelände attraktiv, denn das Laden am Arbeitsort wird in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen“, erläutert Thomas Krause, Vorstand der Wolfsburg AG.

Diese E-Ladeparks gibt es in Wolfsburg Die Stadt Wolfsburg hat aus 30 möglichen Standorten vier für Schnell-E-Ladepark ausgewählt, bis Sommer soll ein weiterer Park folgen. 1. Detmeroder Markt: Es gibt vier Ladesäulen mit sogenanntem High Power Charging (HPC) der Firma Ionity. 2. Forum Autovision: Es gibt sechs Ladesäulen mit dem Ladestandard CSS und einer Leistung von bis zu 350 Kilowatt. 3. Allerpark/ B 188: Es gibt sechs HPC-Säulen mit jeweils 350 kW Ladeleistung. 4. E-Tankstelle Braunschweiger Straße: Es gibt vier Schnellladesäulen mit einer Leistung bis zu 350 Kilowatt (KW).

Das Unternehmen befasst sich seit mehreren Jahren mit der Analyse und Auswahl geeigneter Standorte für Ladeinfrastruktur und hat dafür einen Kriterienkatalog entwickelt. Zusätzlich unterstützt die Wolfsburg AG beim Schnittstellenmanagement mit den zuständigen Behörden und Energielieferanten.

Kooperationspartner warten die E-Ladepunkte auch

„Die Frage ist, ob und in welchem Umfang sich eine eigene Ladeinfrastruktur für die Unternehmen lohnt. Das prüfen wir im Vorfeld sehr genau – unabhängig von Anbieter und System. Auch nach der Inbetriebnahme sehen wir uns als Partner für den Kunden und bieten ein Komplettpaket aus Abrechnung, Verwaltung, Wartung und Service für die Anlagen“, ergänzt Marc Wille, Geschäftsführer der Cubos GmbH.

Interessierte Firmen können sich ab sofort anmelden

Termine für Erstberatungen können unter Telefon 05361.897-1705 oder per E-Mail an rene.borowka@wolfsburg-ag.com vereinbart werden.

