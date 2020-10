Wolfsburg

Die Kräne an der Baustelle neben der Berliner Brücke sind ständig in Bewegung, zügig wächst dort das „Berliner Haus“ Etage für Etage in die Höhe. Gerade wurde die Decke für das sechste Geschoss fertiggestellt, erläuterten die Bauherren im Ortsrat Stadtmitte.

Die Grundsteinlegung im Juli erfolgte wegen Corona nur im kleinen Kreis, darum wolle man die Politik auf diesem Wege auf dem Laufenden halten, sagte Geschäftsführer Falk Hecker von der gleichnamigen Gesellschaft, die das Bauprojekt in einem Joint-Venture mit der ABG Real Estate Group verwirklicht. Der Immobilienentwickler war mit Geschäftsführer Guido Wiese vertreten.

Das gesamte Gebäude soll im März 2022 fertiggestellt werden

Nach dem Baubeginn im Februar und der Grundsteinlegung im Juli befinde sich das Projekt trotz Corona im Zeitplan, erläuterte die zuständige Projektleiterin. Die Rohbauten für Büroturm und Hotel sollen im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden, das gesamte Gebäude im März 2022 fertig sein. Dann sollen 6700 Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung stehen, die mit Glaswänden flexibel aufgeteilt werden können. Elf Geschosse soll das Gebäude mit einer Glas- und Stahl-Fassade haben, im obersten gekrönt von einer Dachterrasse mit Blick auf die Autostadt. Außerdem sollen die Mitarbeiter für Events, Meetings und Pausen zweigeschossige, verglaste Skylounges nutzen können, die über eine Wendeltreppe miteinander verbunden sein sollen.

So wächst das Berliner Haus in Wolfsburg in die Höhe – eine Bildergalerie:

An das elfgeschossige Bürogebäude mit zweigeschossiger Eingangshalle schließt sich ein flacher Sockelbau an, auf dem wiederum zwei quergestellte fünfgeschossige Gebäuderiegel für das Hotel entstehen. 260 Betten sind geplant. Innerhalb des Sockels sollen auf zwei Etagen auch 108 Parkplätze entstehen, neben weiteren Stellflächen im Freien. Eine Tiefgarage schied aufgrund der Nähe zum Mittellandkanal aus. Ein Ortsratsmitglied erkundigte sich nach der genauen Zahl der späteren Nutzer. „In dem Gebäude sollen 300 bis 400 Arbeitsplätze entstehen“, antwortete Hecker.

Was wird aus dem denkmalgeschützten Billen-Pavillon?

Noch nicht fest steht, was mit dem denkmalgeschützten Billen-Pavillon geschehen soll. Derzeit diene das Gebäude als Baustellen-Büro. Wiese bedauerte den verfallenen Zustand und äußerte seine Hoffnung, dass die Stadt noch eine Nutzungsmöglichkeit finden möge. Er schätzte aber auch, dass zwei bis vier Millionen Euro investiert werden müssten, um das Gebäude wieder zu ertüchtigen.

Zahlen und Fakten zum Berliner Haus Fakten zum Büroturm: Zwölf Etagen, 45 Meter, 6371 m² Mietfläche Fakten zum Hotel: Sieben Etagen, 9527 m² Fläche, 260 Zimmer, 100 Stellplätze für Personal und Gäste Gesamtgröße des Grundstücks: 9639 m² Beginn der Planungen: 2013 Abriss der Billen-Hallen: 2014 Verabschiedung des Bebauungsplans: 2017 Kauf des Grundstücks durch Berliner Haus GmbH: 2018 Geplanter Termin für das Richtfest: 2021 Geplante Fertigstellung: März 2022

Ein gemeinsamer Antrag aller im Ortsrat bestehenden Parteien wurde einstimmig angenommen: Die Straße „An der Vorburg“ östlich der Berliner Brücke soll in „Maybachweg“ umbenannt werden und das Berliner Haus unter der Adresse Maybachweg 1 bekommen. Der Antrag wurde unter anderem damit begründet, dass Navigationsgeräte den Verkehr über die Strecke am Phaeno und Designer-Outlet-Center leiteten.

Von Christian Opel