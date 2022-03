Berlin/Wolfsburg

Energiekosten, Infektionsschutz und Impfpflicht sind aus Sicht von Frank Bsirske, der den Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg für die Partei Die Grünen/Bündnis 90 im Bundestag vertritt, zentrale Themen der nächsten Sitzungswoche. Was die Ampelkoalition gegen höhe Benzinpreise tun will und was sie noch tun sollte, erläutert er im Interview mit Chefredakteur Christoph Oppermann.

An den Tankstellen sind – Autogas ausgenommen – alle Treibstoffpreise deutlich über zwei Euro geklettert. Wird der Staat jetzt über die Energiesteuer zum heimlichen Kriegsgewinnler?

Die Spritpreise sind enorm gestiegen und belasten die Menschen stark. In der Folge generiert der Staat unfreiwillig höhere Einnahmen. Den Staat als heimlichen Gewinner des Krieges zu sehen, missfällt mir. Ein Angriffskrieg wie Putin ihn führt, bringt immer nur Verlierer und Leid hervor. Die Auswirkungen spüren wir bereits in Deutschland. Deswegen stellt sich die zentrale Frage, wie wir die Menschen zielgerichtet entlasten können.

Werden die rasant gestiegenen Energiekosten jetzt Thema im Bundestag?

Die seit längerem gestiegenen Energiekosten werden in der Koalition und im Bundestag breit diskutiert. Es war richtig und wichtig, dass wir als Ampelkoalition bereits ein erstes Zehn-Punkte-Entlastungspaket beschlossen haben, um den Menschen unter die Arme zu greifen. Dieses Paket enthält Entlastungen im zweistelligen Milliardenbereich. Darin sind Maßnahmen enthalten, wie die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, mit denen die Einkommenssituation von vielen Millionen Menschen verbessert wird. Auch die dauerhafte Erhöhung der Kinderregelsätze können wir als Erfolg verbuchen. Er ist ein erster Schritt in Richtung Kindergrundsicherung. Damit wollen wir die Kinderarmut effektiv bekämpfen.

Geld für Geringverdienende und fürs Energie-Sparen

Mit Putins Krieg gegen die Ukraine hat sich die Situation nun deutlich verschärft. Wir beobachten das gerade akut an den Tanksäulen. Die Bundesregierung berät aktuell, ob und wie man das Entlastungspaket erweitern könnte, um der aktuellen Situation gerecht zu werden. Für mich ist klar, dass wir nachsteuern müssen. Denkbar wäre zum Beispiel eine zügige Umsetzung des Klimageldes. Damit können wir Mehreinnahmen bei der Besteuerung von Energie 1:1 zurückgeben. Insbesondere Geringverdienende und Menschen mit geringerem Energieverbrauch hätten mehr Geld. Darüber hinaus sollten weitere Schritte zur Unterstützung von Menschen in der Grundsicherung ins Auge gefasst werden.

Weltenbrand in Europa: Dieses Bild aus Dnipro zeigt Feuerwehrleute, die nach Angaben des staatlichen Notdienstes der Ukraine nach Angriffen aus der Luft auf zivile Wohngebiete die Flammen löschen. Quelle: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/HANDOUT

Wie könnte ein realistischer Weg aus dem Krieg in der Ukraine aussehen?

Ich würde mir wünschen, dass Putin zur Vernunft kommt und mit der ukrainischen Regierung in Verhandlungen über die künftigen staatlichen Beziehungen beider Länder eintritt. Dazu hat der ukrainische Präsident bereits wichtige Signale ausgesandt. Zudem müsste auf internationaler Ebene über eine neue, veränderte Sicherheitsarchitektur verhandelt werden, mit der Europa, Russland und die USA leben können. Dabei wäre es zentral, einen Rüstungswettlauf zu verhindern. Denn bei einer unkoordinierten Aufrüstung können alle nur verlieren.

Welche Themen sind Ihnen am wichtigsten für die nächste Sitzungswoche?

Kommende Sitzungswoche werden unter anderem Energiekosten, Infektionsschutz und Impfpflicht auf der Tagesordnung stehen. Bei der Impfpflicht habe ich mich klar positioniert. Die Impfkampagne in Deutschland hat ihre gewünschte Wirkung leider nicht erreicht. Um im Herbst vor die 5. Welle zu kommen und die Impfquote zu erhöhen, unterstütze ich die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht.

In meinem Arbeitsbereich wird es darum gehen, die Folgen der Pandemie für die Sozialwirtschaft und die Industrie abzumildern. Dazu werden wir das sogenannte Sozialdienstleister-Einsatzgesetz verlängern. Damit wollen wir Pleiten von sozialen Einrichtungen verhindern. Zudem wird das Thema Kurzarbeit wieder auf der Tagesordnung stehen. Nun unter Einbeziehung der Leiharbeit. Denn die Lieferketten sind durch Putins Krieg erheblich gestört. Deshalb gilt es jetzt, Firmenpleiten und Kündigungen zu verhindern.