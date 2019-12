Mauer durchbrochen: Einbrecher klauen Bargeld aus Spielothek

Wolfsburg

Einen ungewöhnlichen Einbruch meldet die Wolfsburger Polizei: Am frühen Sonntagmorgen seien Unbekannte in der Daimlerstraße durch eine Autowerkstatt in eine Spielhalle eingestiegen. Dort hätten sie das Bargeld aus sechs Spielautomaten geklaut.

Durch Autowerkstatt in Spielhalle

Laut Polizeibericht spielte sich die Tat so ab: „In den frühen Stunden des Sonntagmorgens“ hebelten Unbekannte in der Daimlerstraße die Hintertür zu einer Autowerkstatt auf. Gleich daneben liegt die Spielhalle – die Unbekannten brachen von der Werkstatt aus die Wand zur Spielhalle durch. So konnten sie direkt in die Spielhalle gelangen.

Sechs Automaten aufgehebelt

Als sie dort angekommen waren, hebelten sie sechs Spielautomaten auf. Das Bargeld der Automaten steckten sie ein und verschwanden wieder. „Die Täter entkommen unerkannt“, so die Polizei. Die Schadenhöhe sei aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 053 61/ 46 460.

