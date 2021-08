Masterplan Klimaschutz: Das schlägt der Wolfsburger Klimabeirat vor

Wolfsburg

Der „Masterplan Klimaschutz Wolfsburg“ kommt: Der Rat hat bei seiner letzten Sitzung grünes Licht gegeben. Der Plan, den die Verwaltung jetzt aufstellen muss, soll Maßnahmen für die nächsten zehn bis 15 Jahre enthalten. Bis er fertig ist, sollen vom Klimabeirat erarbeitete Empfehlungen in neue Projekte in der ­VW-Stadt einfließen. Die Empfehlungen betreffen verschiedenste Bereiche und Themen, die WAZ stellt einige Punkte vor.

Zur CO2-Reduzierung schlägt der Klimabeirat unter anderem vor, dass die Stadt ein Programm zur Förderung regenerativer Energien auflegen sollte. Ein entsprechendes Konzept, das sowohl für Photovoltaikanlagen als auch Mikrowindanlagen gilt, erarbeitet die Verwaltung bereits. Außerdem soll die Stadt überprüfen, ob sie stärker digitalisierte sowie ökologische Landwirtschaftskonzepte besser fördern kann.

Die Verwaltung soll eine Vorreiterrolle einnehmen

Darüber hinaus soll die Stadt selbst eine Vorreiterrolle hinsichtlich der CO2-Neutralität übernehmen. Deshalb soll sie Konzepte entwickeln, damit ihre eigenen Einrichtungen, wie zum Beispiel die Eisarena, klimaneutral werden.

Im Bereich Verkehr soll die Verwaltung das Radwegenetz ausbauen und weitere diebstahlsichere Stellplätze für Fahrräder einrichten. Für den Ausbau der Ladeinfrastruktur soll die Stadt prüfen, ob sich dafür Laternen nutzen lassen. In Langenhagen in der Region Hannover gibt es dazu bereits ein Projekt: Der Energiedienstleister Enercity hat an mehreren Stellen Ladeboxen an bestehende Straßenlaternen montiert. Der darin vorhandene Zugang zum Niederspannungsnetz wird für die Ladefunktion genutzt.

Hühner sollen grundsätzlich erlaubt sein

Geht es nach dem Klimabeirat, so soll die Verwaltung außerdem nicht nur im Fuhrenkamp eine „Öko-Siedlung“ errichten, sondern das Konzept auch auf andere Quartiere ausweiten. Zudem spricht sich der Rat dafür aus, die Haltung von Hühnern in künftigen Bauleitplänen für dörfliche Lagen grundsätzlich zu erlauben.

Außerdem soll Wolfsburg zukünftig eine „Schwammstadt“ werden und auf „Baumrigolen“ setzen. Beide Konzepte dienen der besseren Versickerung und Speicherung von Regenwasser.

Von Melanie Köster