Am Sonntagabend haben drei Maskierte einen 20-Jährigen am Salzteich ausgeraubt, der auf dem Fußweg in Richtung Stargader Weg lief. Die Täter sollen plötzlich aus der Dunkelheit gekommen sein und ihrem Opfer den Weg abgeschnitten haben.

Mit einem gefährlichen Gegenstand bedrohten sie den Wolfsburger und verlangten seinen Rucksack. Erschrocken übergab der 20-Jährige das Gepäckstück. Dann liefen die Vermummten in Richtung Stargader Weg davon. In dem Rucksack befand sich Kleidung und ein Tablet-PC. Der junge Mann ging zunächst nach Hause und brachte den Raub erst am Montagabend zur Anzeige. „In so einem Fall sollten die Opfer immer unvermittelt nach dem Ereignis die Polizei anrufen“, empfiehlt Polizeisprecher Thomas Figge. Zur Tatwaffe und zum Wert der Beute möchte er aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen.

Auf dem Weg am Salzteich in der Nähe des Spielplatzes am Stettiner Ring überfielen die Maskierten ihr Opfer. Quelle: Britta Schulze

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Autofahrer oder Passanten verdächtige Personen wahrgenommen haben. Hinweise können sie telefonisch an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße melden, Rufnummer 05361/4646-0.

