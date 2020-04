Maskenpflicht in Wolfsburg: So läuft es bei WVG und Enno

Wolfsburg

Wer mit Bus und Bahn fahren will, braucht derzeit nicht nur einen gültigen Fahrschein, sondern auch eine Maske. Die Maskenpflicht in Wolfsburg gilt auch für den öffentlichen Nahverkehr. Ab Montag, 27. April, wird die Bedeckung von Mund und Nase im ÖPNV auch in ganz Niedersachsen zur Pflicht. Doch schon in den ersten Tagen der Übergangsregelung der Stadt stellten die Mitarbeiter der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) fest, dass sich die meisten Fahrgäste die neuen Vorschriften auch zu Herzen nehmen.

„Fahrgäste gehen gelassen damit um“

„Nach Rücksprache mit dem Fahrpersonal gibt es eine ausgesprochen hohe Quote an Maskenträgerinnen und Maskenträgern. Die Fahrgäste gehen offen und gelassen damit um, es gibt keine Diskussionen in den Bussen“, sagt WVG-Sprecherin Petra Buerke.

Die Verkehrsgesellschaft kontrolliere die Fahrgäste am ZOB sowie an einigen Haltestellen beim Einstieg, um Schwarzfahrten zu unterbinden. „Selbstverständlich werden die Fahrgäste dann auch auf die Maskenpflicht hingewiesen. In den Bussen ist das Fahrpersonal für die Einhaltung der Regelungen zuständig“, erklärt Buerke.

Kontrollen am ZOB in Wolfsburg: Neben der Fahrscheinkontrolle werden Fahrgäste auch auf die Maskenpflicht hingewiesen. Quelle: Roland Hermstein

Am Montag endet die Übergangsregelung

Wer keine Maske dabei hat, darf ab Montag nicht mehr mitfahren. „Nach Ablauf der Übergangsfrist werden Personen ohne entsprechenden Mund-Nasen-Schutz von der Beförderung ausgeschlossen“, sagt Buerke. Die Stadt Wolfsburg hat aber mehrere Verkaufsstellen eingerichtet, an denen Bürger Alltagsmasken erwerben können.

Dazu gehören auch die Verkaufsstellen der WVG (siehe Infokasten). „Die Nachfrage ist überschaubar. Wahrscheinlich haben sich die Fahrgäste bereits vorher mit Masken eingedeckt, bisher hat die WVG rund 100 Masken verkauft“, sagte Buerke. Und laut der Stadt ist auch mit dem Tragen eines Schals oder eines Tuchs der Maskenpflicht genüge getan.

Hier gibt es die Masken in Wolfsburg:

Hier werden Masken verkauft Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) weist darauf hin, dass die Alltagsmasken in der Tourist-Information im Hauptbahnhof derzeit von Montag bis Freitag, jeweils durchgängig von 9 bis 18 Uhr verkauft werden. Die Verkaufszeit von 12 bis 16 Uhr betraf nur den ersten Verkaufstag. Am Freitag, 1. Mai, bleibt die Tourist-Information geschlossen. Masken sind außerdem erhältlich in Apotheken, Drogerien, in den Cadera-Bäckern in der Innenstadt, im Kaufhaus WKS, in der City-Galerie, im Outlet-Center, in den Verkaufsstellen der WVG und im mobilen WVG-Ticketbus sowie im Edeka Klamke in Detmerode. Außerdem werden die Mundschutze auf Wolfsburger Wochenmärkten von 8 bis 13 Uhr verkauft. Die Verkaufsstelle am Rathaus hat montags bis donnersags von 8.30 bis 16.30 sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.

WVG setzt auf Linien mehr Busse ein

Auch in den Bussen muss der Abstand von 1,5 Metern zwischen den Leuten eingehalten werden. Damit passen auch weniger Fahrgäste in den Bus. Falls ein Bus zu „voll“ wird, ruft der Busfahrer bei der Leitstelle an und ordert einen Bus für die zurückgebliebenen Fahrgäste nach, erklärt Knut Hirschfeld von der Betriebsaufsicht der WVG.

Sprecherin Buerke ergänzt, die WVG fahre auf einigen Linien bereits „gedoppelt“, um vorhersehbare Ballungen im Fahrgastaufkommen zu entschärfen. „Zusätzliche Busse werden von der Leitstelle bei Bedarf spontan eingesetzt.“

Diese Regeln gelten im Enno

Auch wer mit den Zügen von Enno fahren möchte, muss sich einen Mund-Nasen-Schutz anlegen. „Enno fahren ist sicher, auch für die Gesundheit. Dazu gehört in der aktuellen Situation ein Mund-Nasen-Schutz für jeden“, erklärt der kaufmännische Geschäftsführer des Metronom als Betreiber des Enno, Dr. Lorenz Kasch.

Wichtigste Schutzmaßnahme bleibt auch in den Zügen ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Dort läuft es so: Der Sitzplatz am Fenster kann genutzt werden, der Nachbarsitz zum Gang bleibt frei. „Zum Schutz aller anderen Fahrgäste und der eigenen Mitarbeiter gilt dies übrigens auch für Familien beziehungsweise Mitglieder desselben Haushalts“, sagt Kasch.

Von Christian Opel