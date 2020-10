Wolfsburg

Im Bus, beim Einkaufen – oder in Tankstellen: Vielerorts hat man sich an das Tragen einer Gesichtsmaske gewöhnt. Doch für werdende Mütter ist ein Mund-Nasen-Schutz während der Geburt eine besondere Belastung. Im Wolfsburger Klinikum gilt eine Maskenpflicht, prinzipiell also auch im Kreißsaal, wie Klinikum-Sprecher Thorsten Eckert mitteilt.

Im Kreißsaal : Klinikum-Mitarbeiter tragen Schutzausrüstung

Mitten in den Wehen und dabei in eine Maske atmen? Das erlebte Rebecca Winter (33) als sie ihr Kind im Mai im Wolfsburger Klinikum zur Welt brachte. „Das war nicht schön“, sagt die junge Mutter. Sie befürwortet die Maskenpflicht in vielen Bereichen, bei der Entbindung habe sie für diese Regelung jedoch kein Verständnis. Andere Frauen hätten das ebenso erlebt. „Bei heftigen Wehen hatte ich die Maske unten, mal weil sie verrutscht ist oder weil ich Luft brauchte“, so Winter. Und auch der Sprecher des Klinikums betont: „Sofern die körperliche Belastung für die Frau während der Entbindung zu groß wird, darf die werdende Mutter die Maske absetzen.“ Da aber im Kreißsaal die erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten werden könnten, „tragen die weiteren anwesenden Personen im Kreißsaal eine Schutzausrüstung, die die entsprechenden Standards erfüllt, um die Gesundheit aller Anwesenden zu schützen“, heißt es von Seiten des Klinikums.

Hebamme: Mütter haben für Situation Verständnis

Sylvia Meier (47), praktizierende Hebamme in Wolfsburg, bereitet Mütter auf die besondere Herausforderung einer Geburt während Corona vor: „Es ist natürlich eine Belastung für die Frauen während der Geburt einen Mund-Nasen-Schutz tragen zu müssen. Aber, das Personal des Klinikums muss geschützt werden“, sagt Meier. Wenn die Hebamme mit den werdenden Mütter die Anmeldung zur Geburt im Krankenhaus bespricht, ist die Maskenpflicht immer ein Thema. „Klar, für die Frauen ist eine Geburt eine Ausnahmesituation, eine Maske ist nervig, aber die meisten Frauen haben dafür Verständnis“, sagt die Hebamme. Und: Während der Geburt könne die Maske auch abgesetzt werden, wenn sich das Klinikumspersonal nicht mehr im gleichen Raum aufhalte. Dennoch, Atemübungen, die den Schmerz während einer Geburt lindern sollen, werden mit Maske erschwert.

Besucher im Wolfsburger Klinikum: Das gibt es zu beachten Seit Beginn der Pandemie bis Mitte September sind im Klinikum Wolfsburg rund 950 Babys auf die Welt gekommen. Besuche auf der Mutter-Kind-Station sind in der täglichen Besuchszeit zwischen 14 und 17 Uhr möglich. Die Besucher erhalten Zutritt zum Klinikum, wenn sie sich am Haupteingang registrieren. Um einen schnellen Zugang zu gewähren, bittet das Klinikum Besucher, sich über die Homepage www.klinikum.wolfsburg.de einmal online zu registrieren. Nach erfolgreicher Eingabe der Daten erhalten Besucher per E-Mail einen Code, mit dem sie sich auch bei weiteren Besuchen schnell und einfach registrieren können. Auf den Besuch von Angehörigen in größeren Gruppen, bittet das Klinikum derzeit zu verzichten.

Entscheidet sich eine Frau im Wolfsburger Klinikum zu entbinden, so wird sie vor der Aufnahme im Kreißsaal auf Corona getestet. Der Vater oder eine andere Bezugsperson darf während der Geburt anwesend sein. Das teilt das Klinikum mit. Allerdings, muss die Begleitperson „frei von COVID-19-Symptomen sein und darf sich in den vierzehn Tagen zuvor auch nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Dies muss die Begleitperson beim Betreten des Klinikums im Rahmen der Besucher-Erfassung entsprechend bestätigt haben“, so Eckert. Auf den Besuch von Angehörigen in größeren Gruppen, bittet das Klinikum derzeit jedoch zu verzichten.

Keine Kreißsaalführungen, aber Rundgang per Video möglich

Kreißsaalführungen sind derzeit im Wolfsburger Klinikum nicht möglich. Der Kliniksprecher empfiehlt den virtuellen Rundgang, abrufbar auf der Homepage des Klinikums. Dazu rät auch die Hebamme. Info-Veranstaltungen für werdende Eltern werden jedoch im Oktober wieder angeboten werden, so Eckert. Das Team der Geburtshilfe werde rund um das Thema „ Geburt im Klinikum Wolfsburg“ informieren und persönlich die Fragen der Teilnehmer beantworten. Besucher müssen sich dazu telefonisch anmelden und die Hygieneregeln des Klinikums einhalten. Wann der Kreißsaal jedoch wieder für Führungen geöffnet wird, ist derzeit noch unklar.

Von Nina Schacht