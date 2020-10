Maskenpflicht im Einzelhandel: Welche Regeln in Wolfsburgs Läden gelten

Wolfsburg

Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen gilt die Maskenpflicht auch für Mitarbeiter im Einzelhandel. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel:

Grundsätzlich müssen Mitarbeiter im Einzelhandel seit Freitag Maske tragen. Es ist aber auch möglich, dass die Betreiber Schutzvorkehrungen wie Abtrennungen durch Plexiglasscheiben schaffen. „Alle Mitarbeiter haben Maske auf, es sei denn, sie befinden sich hinter den Plexiglasscheiben“, erklärt etwa Geschäftsführer Matthias Lange vom Kaufhaus WKS. „Natürlich ist das für das Personal beim Verkaufsgespräch etwas hinderlich, aber so dramatisch ist das nicht“, sagt Lange. Immerhin habe es bei den Mitarbeitern bislang keine Corona-Infektionen gegeben.

Anzeige

In der Ladenstraße der City-Galerie besteht wieder Maskenpflicht

In der City-Galerie obliegt es den jeweiligen Geschäften, die Maskenpflicht für die Mitarbeiter zu organisieren, die meisten hätten allerdings Schutzwände auf den Verkaufstischen, erläutert Manager Marvin Schaber. Wichtig zu wissen: Für die Kunden besteht seit Freitag wieder Maskenpflicht in der Ladenstraße, worauf sie im Zweifelsfall auch vom Sicherheitspersonal hingewiesen werden. „Grundsätzlich ist dies aber nicht problematisch, da die Besucher der City-Galerie Wolfsburg auch schon davor zum Großteil eine Maske in der Ladenstraße getragen haben.“

Visiere aus Plexiglas, sogenannte Face-Shields, sind übrigens nicht zulässig, weil sie Ausbreitung der Aerosole nicht verhindern. Die Mund-Nasen-Bedeckung muss aus Stoff sein, informiert das Land Niedersachsen.

Verstöße gegen Hygienekonzepte können mit bis zu 3000 Euro Bußgeld geahndet werden

Für Verstöße gegen die Maskenpflicht können Einzelpersonen – Kunden wie Mitarbeiter – nach dem Bußgeldkatalog des Landes mit 100 bis 150 Euro belangt werden. Aber auch der Betreiber der Einrichtung ist verpflichtet, auf die Einhaltung hinzuwirken. „Je nach Einzelfall könnte also auch gegen den jeweiligen Geschäftsführer ein Bußgeld erlassen werden“, erklärt die Stadtverwaltung. Ein mangelndes Hygienekonzept wird mit 1000 bis 3000 Euro geahndet. Die Einhaltung der Maskenpflicht obliegt vorrangig Mitarbeitern und Betreiber. Nur bei konkreten Beschwerden erfolgen laut Stadt Kontrollen durch den städtischen Ordnungsdienst.

Die Gewerkschaft Verdi sieht die Maskenpflicht nicht unkritisch. Sie sei in jedem Fall eine zusätzliche Belastung. Arbeitgeber sollten versuchen, Plastikwände anzubringen, welche es den Beschäftigten ermöglichen, die Maske abzunehmen. „Bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten wie dem Einräumen von Regalen wird auch darauf zu achten sein, dass bei den Arbeitsabläufen auch ausreichend Ruhepausen eingeplant werden“, sagt Sebastian Wertmüller vom Verdi-Bezirk Region Süd-Ost-Niedersachsen.

Von Christian Opel