Maskenpflicht: Wo es jetzt in Wolfsburg Mundschutze zu kaufen gibt

Wolfsburg

Beim Einkauf oder beim Busfahren gilt in Wolfsburg seit Montag: aber bitte mit Schutzmaske. Als erste Stadt in Niedersachsen hat Wolfsburg eine Maskenpflicht eingeführt. Drängendste Frage für viele Bürger, die noch keine selbstgenähten Mundschutze besitzen: Wo bekommt man das rare Gut in der Corona-Krise überhaupt?

Maskenverkauf am Rathaus

Die Stadt richtete vor dem Rathaus am Montag eine Ausgabestelle ein, wo sich schnell eine Schlange bildete. Dort werden maximal vier Masken je Haushalt zum Stückpreis von je einem Euro ausgeben. Darüber freute sich auch Mandy Franzkowiak mit ihrer achtjährigen Tochter Nele. Zuvor hatte sie bereits vergeblich versucht, Masken im Internet zu erstehen.

Auch am Nachwuchsleistungszentrum des VfL wurden am Montag Schutzmasken verteilt und waren rasend schnell weg. Trotzdem muss wohl niemand die Befürchtung haben, leer auszugehen.

250 000 Alltagsmasken auf Vorrat

Von den sogenannten Alltagsmasken verfügt der Krisenstab der Stadt Wolfsburg derzeit über 250 000 Stück. Auch künftig sollen im Rathaus A von Montag bis Donnerstag zwischen 8.30 und 16.30 Uhr Masken sowie am Freitag zwischen 8.30 und 12 Uhr erhältlich sein – und nicht nur dort. Zu bekommen sein sollen Masken auch in den WVG-Verkaufsstellen, im mobilen WVG-Ticketbus, in den Cadera-Bäckern in der Innenstadt, im Kaufhaus WKS, in der City-Galerie sowie ab Mittwoch im Outlet-Center. Weitere Verkaufsstellen sind Wolfsburger Wochenmärkte von 8 bis 13 Uhr sowie der Edeka Klamke in Detmerode.

Außerdem sind Masken in Apotheken in der Innenstadt sowie von 12 bis 18 Uhr in der Tourist-Info im Hauptbahnhof erhältlich. Die Wolfsburger Elfen geben gegen eine Spende am Alten Porschestadion Masken ab. Die Stadt informiert über die Verkaufsstellen und zu anderen Fragen auf ihrem Informationsportal https://www.wolfsburg.de/corona.

Beides erlaubt: Zwei Frauen unterhalten sich mit Sicherheitsabstand in der Wolfsburger Fußgängerzone – eine mit Schal, eine mit Mundschutz vor dem Gesicht. Quelle: Roland Hermstein

Selbst wer derzeit an keinen Mundschutz kommt: Bürger dürften auch selbst geschneiderte Masken, Schals oder Tücher verwenden.

Genügend Masken für medizinisches Personal

Sorge, mit dem Kauf einer Maske medizinischen Kräften eine Maske wegzunehmen, müsse niemand haben, erklärte Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Laut der Stadt wird derzeit eine „sechsstellige Zahl an Masken für den medizinischen Bereich“ vorgehalten.

Ansprache von Klaus Mohrs zur Maskenpflicht:

In der ersten Woche wird nur verwarnt

„Uns war klar, dass es für etwas Unruhe sorgen würde, weil die Einführung recht kurzfristig beschlossen wurde“, sagte Mohrs zur Maskenpflicht. Darum habe die Stadt für die erste Woche eine Übergangsregelung angekündigt. Wer in dieser Zeit ohne Maske in Geschäften oder im Bus erwischt wird, erhält nur eine Verwarnung.

50 Euro Bußgeld bei Verstößen

Ab Montag, 27. April, wird beim Verstoß allerdings ein Bußgeld von 50 Euro fällig. Die Kontrollen führt das Ordnungsamt durch, auch die Polizei unterstützt. „Wir werden in den ersten Tagen bei Verstößen zunächst nur Verwarnungen aussprechen und die neue Regelung erläutern“, erklärt Polizeisprecher Thomas Figge. Die Maskenpflicht der Stadt soll zunächst bis zum 6. Mai gelten.

Einlasskontrollen in den Kaufhäusern

Bei den großen Kaufhäusern wie dem Kaufhaus WKS oder der City Galerie achten Einlasskontrollen auf die Einhaltung der Bestimmungen. Kunden ohne Schutzmaske können dort ebenfalls welche kaufen.

Details zur Maskenpflicht Seit Montag, 20. April, gilt in Wolfsburg die Maskenpflicht. Getragen werden muss ein Mundschutz in Arztpraxen, medizinischen Einrichtungen oder etwa bei der Blutspende. Auch in den Bussen des ÖPNV, in Taxen, im Rathaus und in allen Geschäften geht es nicht ohne, genauso auf Wochenmärkten oder Ausgabestellen für Speisen und Getränke. Die Maskenpflicht gilt auch bei der Begleitung und Abholung von Kindern im Rahmen einer Notbetreuung von Schulen und Kitas sowie auf Schulhöfen und in Schülertransporten. In Schulgebäuden wird ein Tragen einer Alltagsmaske von der Stadt Wolfsburg dringend empfohlen. Wer Spaziergänge macht oder Sport unter freiem Himmel treibt, muss keine Maske tragen. Auch Kinder unter sechs Jahren sind von der Pflicht ausgenommen. Als Alltagsmaske akzeptiert die Stadt jeden Schutz vor Mund und Nase, der aufgrund seiner Beschaffenheit geeignet ist, das Verbreiten von Tröpfchen, etwa durch Husten, Niesen oder Aussprache zu verringern. Ausreichend sind daher auch aus Baumwolle selbst geschneiderte Masken, Schals oder Tücher.

Von Christian Opel