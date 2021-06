Maskenpflicht: Verwirrung über Regeln für den Wochenmarkt in Wolfsburg

Wolfsburg

Die Landesregierung hebt die Maskenpflicht auf Wochenmärkten auf. Landesweit soll das unter bestimmten Bedingungen bereits ab diesem Samstag gelten – in Wolfsburg aber vermutlich erst ab Mittwoch.

Wie die Sprecherin der Landesregierung, Anke Pörksen, am Freitag mitteilte, dürfte die neue Corona-Verordnung noch am Freitag in Kraft treten und würde dann ab Samstag gelten. Alle Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 könnten dann die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt aufheben. Das würde faktisch fürs ganze Bundesland gelten.

Die Stadt Wolfsburg rechnet vorsichtiger

Doch die Stadt Wolfsburg rechnet vorsichtiger: Am Freitag hatte man sieben Tage nacheinander eine Inzidenz von unter 10 – nach zwei Tagen, also ab Sonntag, könnte eine neue Allgemeinverfügung der Stadt in Kraft treten. Darin stehe sehr wahrscheinlich eine Aufhebung der Maskenpflicht für Wochenmärkte. Der nächste Wochenmarkt vor dem Rathaus findet am Mittwoch statt – dann vermutlich schon ohne Maskenpflicht. Für den Markt am Samstag wird wahrscheinlich noch eine Maskenpflicht gelten.

Doch ganz so einfach ist es nicht: Laut Anke Pörksen könnte die neue Corona-Verordnung des Landes schon am Freitag in Kraft treten – dann sie ab Samstag landesweit unmittelbar gelten. Eine Allgemeinverfügung der Gesundheitsbehörden vor Ort wäre dann nicht mehr nötig. Wobei die Stadt argumentiert: Jede Kommune könne per Allgemeinverfügung selbst entscheiden, ob sie strengere Regeln beibehält – etwa eine Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt.

Von Carsten Bischof