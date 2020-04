Maskenpflicht in Wolfsburg: Ansturm auf Stoffe und Gummibänder im Nähcenter

Wolfsburg

Alle Wolfsburger wollen Masken nähen: Seit ab Montag in der VW-Stadt die Maskenpflicht wegen des Corona-Virus gilt, stehen die Kunden vor dem Nähcenter in der Schiller-Galerie Schlange. Besonders beliebt: Baumwollstoff und Gummibänder.

In das Wolfsburger Fachgeschäft dürfen zeitgleich nur fünf Kunden hinein, die anderen müssen mit Abstand und Maske warten. „Vor zwei Wochen habe ich angefangen und rund 30 Masken für Freunde und die Familie genäht“, erzählt Kundin Andrea Schmidt, die geduldig in der Schlange wartet.

Weißes Gummiband ist ausverkauft

Nun braucht sie wieder weißes Gummiband. Doch im Geschäft erhält sie keine guten Nachrichten. „Die weißen Gummibänder sind aus“, teilt Mitarbeiterin Christine Lehmann mit. Im Moment gebe es nur noch farbiges Gummiband.

Großer Andrang: Viele Wolfsburger wollen ihre Masken selber nähen und suchen im Nähcenter nach passenden Stoffen. Quelle: Britta Schulze

Seit der Einführung der Maskenpflicht ist neben den Gummibändern auch die Nachfrage nach geeignetem Baumwollstoff stark angestiegen. „Es wird kaum etwas anderes gekauft“, so die Nähcenter-Mitarbeiterin. Dabei sollte der Stoff bestimmte Kriterien erfüllen. „Der Stoff darf nicht zu dick sein, muss eine heiße Wäsche aushalten und leicht zu nähen sein“, erklärt Lehmann.

Masken sollen hübsch aussehen

Zusätzlich zu den praktischen Anforderungen soll der Mund-Nasen-Schutz aber auch ansprechend aussehen. „Wenn ich sie schon tragen muss, dann soll sie zu meinen Outfits passen“, so Petra Sammann. Die 64-jährige Wolfsburgerin hat bereits einige Modelle genäht, allerdings fehle ihr noch eine Maske in Schwarz-Weiß.

Maskenpflicht: Im Nähcenter in der Schiller-Galerie kaufen viele Wolfsburger Stoffe und Gummibänder für ihre Masken. Quelle: Britta Schulze

Sammann schaut sich in Ruhe in dem 400 Quadratmeter großen Geschäft um und findet schließlich drei verschiedene Stoffe – nicht nur in schwarz-weiß. „Ich bin schon immer ein Näh-Junkie gewesen, davon profitieren jetzt auch andere“, sagt Sammann. Sie näht nämlich auch für ihre Freunde.

Nähmaschinen werden repariert

Für einige Näherinnen kam die Maskenpflicht nicht überraschend, andere dagegen waren auf die Näharbeiten nicht vorbereitet. „Viele Nähmaschinen werden aktuell zur Reparatur abgegeben und zwischendurch wird auch nach neuen Nadeln gefragt“, sagt Lehmann.

Eine Anleitung, um die Maske zu nähen, gibt es in dem Fachgeschäft nicht – das macht aber auch nichts: Im Internet gibt es viele Seiten und Tutorials zu dem Thema. Allerdings geben die Mitarbeiterinnen im Nähcenter Wolfsburg viele Tipps, um die perfekte Maske anzufertigen. Zum Beispiel: „Das Gummiband sollte 20 bis 25 Zentimeter pro Seite lang sein“, so Lehmann.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig