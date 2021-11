Maske, 3G oder 2G: Wo gelten in Wolfsburg welche Corona-Regeln?

Wolfsburg

Seit Donnerstag gilt in Wolfsburg in vielen Bereichen die 2G-Regel: Nur noch Geimpfte und Genesene erhalten daher Zutritt zu Restaurants oder Kinos. Dafür entfallen Maskenpflicht und Abstandsgebot. Doch längst nicht alle Bereiche sind von der neuen Regelung betroffen. Die WAZ erklärt, was unter anderem beim Friseur, bei privaten Treffen in der Fahrschule, im Hotel und beim Sport gilt.

Welche Personen sind grundsätzlich von der 2G-Regel ausgenommen?

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können sowie Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres benötigen keinen 2G-Nachweis.

Welche Regeln gelten für private Treffen?

An den Regeln für private Treffen hat sich durch die neue Corona-Verordnung nichts geändert. Es gibt keine Beschränkung bei der Anzahl von Personen und Haushalten. Bei mehr als 25 Personen ist lediglich die 3G-Regel vorgeschrieben. Zudem müssen dann die Kontaktdaten erhoben werden.

Gibt es Änderungen für den Einkauf im Supermarkt oder in der Stadt?

Nein, im Einzelhandel gilt lediglich die bekannte Maskenpflicht.

Und wie ist es in der Gastronomie?

Hier gilt in geschlossenen Räumen ab sofort grundsätzlich die 2G-Regel, Maskenpflicht und Abstandsgebot entfallen.

Im Restaurant: Drinnen ist die 2G-Regel vorgeschrieben. Quelle: Roland Hermstein

Trifft das auch auf Hotels zu?

Nein, hier gilt weiterhin die 3G-Regel. Gäste müssen bei Anreise und danach zweimal wöchentlich einen Test vorlegen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.

Welche Regeln gibt es für Discos und Bars?

Discos, Clubs und Shisha-Bars müssen ihre Kapazität auf 50 Prozent begrenzen. Zudem gilt drinnen die 2G-Regel, Maskenpflicht und Abstandsgebot entfallen deshalb.

Wie sieht es mit dem Besuch von Weihnachts- und Herbstmärkten aus?

An Ständen mit Speisen und Getränken sowie Fahrgeschäften gilt die 2G-Regel. Auf dem Weihnachtsmarkt in der Porschestraße bekommen die Besucher dafür Bändchen für das Handgelenk. Je nach Veranstaltung kann die 2G-Regel für andere Verkaufsstände entfallen, so soll es beispielsweise bei „Kunst und Licht“ in Fallersleben sein.

Herbst- und Wintermärkte: Bei „Kunst und Licht“ in Fallersleben gilt 2G an Ständen mit Speisen und Getränken. Quelle: Boris Baschin

Muss ich auch geimpft sein, um zum Friseur oder ins Kosmetikstudio zu gehen?

Für körpernahe Dienstleistungen gilt nach wie vor die 3G-Regel. Ein negativer Corona-Test reicht daher als Nachweis aus. Zu den körpernahen Dienstleistern zählen neben Friseuren und Kosmetikern unter anderem auch Tätowierer.

Und wie sieht es beim Optiker, in der Fahrstunde oder beim Physiotherapeuten aus?

Auch diese Einrichtungen zählen zu den körpernahen Dienstleistungen, es gilt die 3G-Regel.

Welche Vorgaben gibt es für den Sport?

In geschlossenen Räumen gilt die 2G-Regel. Sie betrifft auch Umkleideräume und Duschen. Von der 2G-Regel ausgenommen sind der Spitzen- und Profisport, Trainings von Rettungsschwimmern, der Schulsport und Aufsichtspersonen im Erstschwimmunterricht von Kindern.

Wie ist es in Theatern, Kinos und Museen?

In Kultureinrichtungen gilt grundsätzlich die 2G-Regel. Dafür entfallen Maskenpflicht und Abstandsgebot.

Wie sieht es mit Freizeitparks wie der Autostadt aus?

Auch sie fallen unter die 2G-Regel. In der Autostadt gilt sie auch für Personen, die ein Auto abholen möchten.

In der Autostadt: Besucher müssen seit Donnerstag geimpft oder genesen sein. Quelle: Roland Hermstein

Was ist mit Bibliotheken?

Bibliotheken sind von der 2G-Regel nicht betroffen.

Wie sieht es mit großen Veranstaltungen oder Sitzungen aus?

Bei mehr als 25 Personen gilt in geschlossenen Räumen die 2G-Regel, Maskenpflicht und Abstandsgebot entfallen. Auch in den Stadien vom VfL Wolfsburg und den Grizzlys hat die 2G-Regel weiterhin Bestand. Von der 2G-Regel ausgenommen sind religiöse und rechtlich vorgeschriebene Sitzungen oder Veranstaltungen.

Wie sind die Regeln für Messen?

Veranstalter von Messen können weiterhin wählen, ob sie eine 2G-Regelung einführen oder auf sie verzichten und stattdessen die Personenkapazität auf 50 Prozent reduzieren. Für die Messe „Unser Haus“ am 27. und 28. November im CongressPark hat der Veranstalter Jens Rosenberg bereits angekündigt, auf 2G setzen zu wollen.

Die Messe „Unser Haus“: Der Veranstalter hat sich für die 2G-Regel entschieden. Quelle: Sebastian Bisch

Was gilt in Bus und Bahn?

In Bussen und Zügen gibt es vorerst weiterhin nur eine Maskenpflicht. Bund und Länder wollen allerdings eine 3G-Regel einführen. Die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) sieht die Pläne kritisch: „Im Gegensatz zur Schiene haben wir als Stadtverkehr sehr kurze Entfernungen und damit Fahrzeiten zwischen den Haltestellen und dadurch auch keinerlei „Zeitpuffer“ für alles, was über die (Sicht-)Prüfung des Fahrscheines beim Einstieg hinausgeht“, meint Geschäftsführer Timo Kaupert. Die Folge: „Der Einstieg an unseren Haupt-Haltestellen aber auch in den Spitzenzeiten des Berufs- und Schülerverkehrs würde sich so sehr verlängern, dass faktisch kein Fahrplan mehr einzuhalten wäre.“ Kontrollen wären deshalb voraussichtlich nur stichprobenweise umsetzbar.

Von Melanie Köster