Masern-Impfpflicht an Kitas und Schulen: Das sind die offenen Fragen in Wolfsburg

Die vom Bundestag Ende vergangenen Jahres beschlossene Impfpflicht gegen Masern tritt am 1. März 2020 in Kraft. Sie betrifft Kinder, die neu in einem Kindergarten oder einer Schule angemeldet werden, ebenso wie solche, die die Einrichtungen bereits besuchen. Bei Letzteren müssen die Eltern den Impfnachweis allerdings erst bis zum 31. Juli 2021 vorlegen. Die Impfpflicht betrifft an Schulen und Kitas auch Mitarbeiter, die nach 1970 geboren wurden – zum Beispiel Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, aber auch Verwaltungsmitarbeiter, Hausmeister und das Personal, das das Mittagessen ausgibt. Masern sind hoch ansteckend, werden laut Bundesgesundheitsministerium häufig unterschätzt und können auch tödlich sein. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt eine Impfquote von 95 Prozent, um die Krankheit auszurotten. Diese Quote ist in Wolfsburg erfüllt. Dem Gesundheitsamt wurde zuletzt im Jahr 2008 ein Masernfall in Wolfsburg gemeldet.