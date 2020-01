Marlies Ottimofiore erhält das Bundesverdienstkreuz

Wolfsburg

Große Ehre: Marlies Elisabeth Ottimofiore nahm am Dienstag von Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) das Bundesverdienstkreuz in Empfang. Die 67-Jährige war 30 Jahre in der Italienischen Konsularagentur in Wolfsburg tätig. Mit ihrer Arbeit leistete sie einen erheblichen Beitrag zur Integration der italienischen Gastarbeiter.

Bei der feierlichen Zeremonie im Rathaussaal bedankte sich Mohrs für ihr vorbildliches Engagement. „Sie gehen ohne Vorurteile auf die Menschen zu und wissen, was es heißt, andere Kulturen zu erleben“, betonte Mohrs.

Wolfsburg hat die Italiener mit offenen Armen empfangen

Ottimofiore bedankte sich bei der Stadt Wolfsburg für die jahrelange intensive Zusammenarbeit und lobte die Offenheit der VW-Stadt. „Die Stadt war sehr weitsichtig und hat erkannt, dass die Menschen nicht nur als Gäste hier leben“, sagte Ottimofiore.

Siegfried Trogisch (links) und Oberbürgermeister Klaus Mohrs (rechts) beglückwünschen Marlies und Salvatore Ottimofiore. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Die Hehlingerin war von 1987 bis 2017 Mitarbeiterin der Kulturabteilung der Italienischen Konsularagentur. Während ihrer Zeit hat sie zahlreiche Veranstaltungen organisiert und Delegationen begleitet. Dabei habe sie laut Mohrs immer die Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt gestellt und auch auftretende Differenzen beseitigt. „Sie haben Verantwortung übernommen und das kulturelle Leben in der Stadt gefördert. Daher ist der Orden bei ihnen in den richtigen Händen“, erklärte der Oberbürgermeister.

Brückenbauerin zwischen den Kulturen

Die 67-Jährige bezeichnet sich selber als „Brückenbauerin zwischen den Kulturen“, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Sie lernte nämlich zufällig ihren Mann Salvatore aus Sizilien kennen. Inzwischen sind die beiden 44 Jahre verheiratet und haben einen Sohn. Mit Blick auf die vielen Nationen in Wolfsburg wünsche sie sich eine genauso gute Integration. „Alle sollen sich als Bürger dieser Stadt fühlen“, bekräftigte Ottimofiore.

Lesen Sie auch:

Von Ann Kathrin Wucherpfennig