Marktleiter Emil von Gostomski übernimmt Edeka-Markt in der Grauhorststraße

Wolfsburg

Wolfsburg freut sich über einen weiteren Inhaber-betriebenen Edeka-Markt: Emil von Gostomski wechselt vom Marktleiter in die Selbstständigkeit als Kaufmann und übernimmt den Markt in der Grauhorststraße. „Ich freue mich, den Markt noch individueller gestalten zu können“, betont Emil von Gostomski.

Der Schritt in die Selbstständigkeit war genau der richtige – davon ist er überzeugt. Seinen Markt möchte er stetig weiterentwickeln, dabei immer die Bedürfnisse der Kunden im Blick behalten. Emil von Gostomski, gelernter Kaufmann im Einzelhandel und geprüfter Handelsfachwirt, ist bereits seit 2010 bei Edeka beschäftigt. Im Jahr 2019 übernahm er die Marktleitung im Markt in der Grauhorststraße.

Der Edeka in der Grauhorststraße hat eine Verkaufsfläche von 1228 Quadratmetern. Quelle: Roland Hermstein (Archiv)

Das ist der Edeka in der Grauhorststraße  Verkaufsfläche: 1228 Quadratmeter mit 15.000 Artikeln  Mitarbeitende: 53 (davon 8 Auszubildende)  Bedientheken: Fleisch, Wurst, Käse, Fisch und Backwaren  Parkplätze: 62  Kassen: 4  Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7:30 bis 20:30 Uhr

Die Übernahme „seines“ Marktes als selbstständiger Kaufmann war für Emil von Gostomski nun der nächste Meilenstein seiner Karriere. Zwei Dinge haben ihn in diesem Entschluss bestärkt. „Die Unterstützung meiner Familie und meines Teams – alle stehen voll hinter mir. Zudem hat das Prinzip der Genossenschaft maßgeblich zu meiner Entscheidung beigetragen. Die Tatsache, Erfahrungen anderer selbstständiger Edeka-Kaufleute nutzen zu können und die Verbundenheit in dieser Genossenschaft zu erfahren, ist sehr wertvoll und gibt gerade in der Anfangszeit viel Sicherheit“, betont er.

Edeka in der Grauhorststraße: Markt-Team legt Wert auf Regionalität

Das Markt-Team legt großen Wert auf Regionalität. Insgesamt arbeitet Emil von Gostomski mit über 20 Lieferanten aus der Region zusammen. Zu seinem Lieferanten-Netzwerk gehören beispielsweise Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren, Gaus-Lütje GbR, Spargelhof Kuhls und Karmann Erdbeerhof.

Von Gostomski und sein Team fühlen sich der Region verbunden und möchten das auch über das Sortiment hinaus zeigen. So werden regelmäßig Lebensmittel an die Wolfsburger Tafel gespendet. Die Pfandspende geht an den Lions Club Wolfsburg, für die Erweiterung des Hospizhauses. Darüber hinaus unterstützt der Kaufmann weitere soziale Projekte örtlicher Einrichtungen wie zum Beispiel den Förderverein der Peter-Pan-Schule und den Wolfsburger Elfen helfen.

Von der Redaktion