Wolfsburg

Witzige Aktion der Stadt Wolfsburg: Die lässt jetzt zehn ausrangierte, grüne Fahrräder aus Marketinggründen im Stadtgebiet aufstellen. Oder in luftiger Höhe aufhängen – wie auf dem riesigen Baustellen-Werbebanner an der Braunschweiger Straße.

Stadtsprecher Ralf Schmidt bezeichnet die Aktion als „begleitende Kommunikation zur Mobilitätsstrategie“. Damit wolle die Stadt auf einen kleinen Wettbewerb aufmerksam machen, der auf den Online-Kanälen der Stadt läuft: Die Bevölkerung soll die zehn grünen Fahrräder finden. „Sie sind hauptsächlich an Orten platziert, die sich nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen lassen“, so Schmidt.

Anzeige

Fahrräder stehen an zehn Orten in der Stadt

Oder aber an Orten, die mit Mobilitätsprojekten zusammenhängen – „wie in dem Fall die Traverse an der Braunschweiger Straße“. Die weist auf den Bau der neuen Fußgängerbrücke zwischen Detmerode und Westhagen über der Braunschweiger Straße hin. Die Traverse, deren Aufstellen von der PUG kritisiert worden ist ( WAZ berichtete). Jetzt ist PUG-Politiker Velten Huhnholz hingegen begeistert: „Eine gelungene Aktion. Top-Marketing!“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Fahrräder stammen laut Schmidt aus dem Fundus des städtischen Fundbüros und ließen sich nicht mehr verkaufen, weil sie nicht mehr fahrtüchtig sind. Die städtische Jugendförderung habe sie im Rahmen einer Ferienaktion grün gefärbt.

Von Carsten Bischof