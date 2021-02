Wolfsburg

2020 war auch für die Margarete Schnellecke-Stiftung nicht ein Jahr wie jedes andere. Aufgrund der vielen Einschnitte durch Kontaktbeschränkungen durch Corona konnten nur wenige Aktionen direkt in den Seniorenheimen stattfinden. Dennoch: Die Stiftung, die vor allem ältere und bedürftige Menschen in Wolfsburg unterstützt, kann eine gute Bilanz ziehen.

Dank toller Ideen und fleißiger Hände wurde für die Heimbewohnerinnen und -bewohner einiges auf die Beine gestellt: Beispielhaft hat die Stiftung viele bunten Blumensträuße an Ostern geliefert, es wurden mehr als 1000 Tuben Handcreme an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt und neue Gesellschaftsspiele für die Bewohner angeschafft. Nicht zu vergessen die „Mutmach-Konzerte“ im vergangenen Sommer in den Gärten der Seniorenheime.

Zur Weihnachtszeit bekamen Bewohner und Pflegepersonal Blumensträuße und Obstkörbe

Was so gut in den Seniorenheimen zu Ostern 2020 ankam, wurde nochmals zur Vorweihnachtszeit arrangiert. Eine überwältigende Zahl von über 700 Bewohnerinnen und Bewohner erhielten einen Weihnachtsstrauß. Aber auch die pflegenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen wurden wieder bedacht: Für sie gab es in der Weihnachtszeit frische Obstkörbe.

In diesen schwierigen Zeiten wurde aber auch an die Bedürftigen in Wolfsburg gedacht: Bereits seit Anfang April 2020 wurden weit mehr als 1200 „Care-Taschen“ mit Lebensmitteln für den täglichen Bedarf über den Wolfsburger Tagestreff „Carpe Diem“ verteilt und die Aktion läuft auch in diesem Jahr weiter.

Auch die Bewohner der Obdachlosenunterkunft in der Borsigstraße erhielten in schwieriger Zeit Lebensmittel- und Sachspenden – unterstützt vom Ehepaar Monika und Wolfgang Schmidt, die sich bekannterweise bereits seit vielen Jahren für die Menschen dort engagieren.

Carolin Külps, Vorsitzende der Stiftung: „Es ist uns ein Herzensanliegen“

„Für die Stiftung ist es immer ein Herzensanliegen, in diesen herausfordernden Umständen möglichst mit eigenen Ideen am Puls der Zeit zu sein und einen Blick für Nöte der Menschen, aber auch für Dinge zu haben, die das Leben erleichtern und Freude bereiten“, erklärt Carolin Külps als Vorsitzende des Vorstands der Margarete Schnellecke-Stiftung.

