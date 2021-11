Mann mit Messer verletzt: Wolfsburger (24) bekommt ein Jahr auf Bewährung

Wolfsburg

Das Amtsgericht verhängte am Freitag eine Freiheitsstrafe von einem Jahr gegen einen 26-jährigen in Wolfsburg lebenden Iraki, weil er bei einer Messerstecherei in Westhagen am 28. August 2020 gemeinschaftlich mit zwei Unbekannten mit einer Holzlatte oder einem Schlagstock aus Metall zugeschlagen hatte. Der Fall war zunächst als Totschlag angeklagt worden, wurde nun aber als gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung mit einer Waffe verhandelt. Wer dabei in dem Streit mit fünf beteiligten Personen einen Rohbauer russischer Herkunft (34) mit einem Messer an der Hüfte verletzte, blieb ungeklärt.

Am Abend des 28. August 2020 war es auf der Halberstädter Straße in Westhagen gegen 22 Uhr zu einem Streit zwischen mindestens fünf Personen gekommen. Nach einer lautstarken Auseinandersetzung sollen drei Männer, von denen bisher nur einer identifiziert ist, zwei andere mit einem Schlagstock, einer Holzlatte und einem Messer verletzt haben.

Am ersten Prozesstag erschien der Angeklagte noch ohne Verteidiger

Am ersten Prozesstag Mitte Oktober war der 26-jährige Angeklagte noch freimütig ohne Verteidiger vor Gericht erschienen. Als sich das Opfer, das einen Messerstich in den Bauch erlitten hatte, jedoch nicht erinnern konnte oder wollte, drängte sich der Verdacht der Zeugen-Beeinflussung auf – insbesondere aufgrund der aufschlussreichen Zeugenaussage seines jüngeren Bruders (25), der berichtete, dass seinem Bruder Schläge angedroht worden sei, falls er vor Gericht aussage.

Da der Angeklagte am ersten Prozesstag zu keinem Geständnis bereit war, die Richterin nun aber auch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr nicht mehr ausschließen konnte, musste die Verhandlung unterbrochen werden, um dem uneinsichtigen Angeklagten einen Pflichtverteidiger beizuordnen.

Pflichtverteidiger überredete Angeklagten zu einem Geständnis

Im Fortsetzungstermin am Freitagmorgen konnte ebendieser Pflichtverteidiger den Angeklagten dann mit Mühe zu einem Geständnis überreden, so dass die verhängte Haftstrafe von einem Jahr zur Bewährung ausgesetzt werden konnte.

Der Angeklagte will einen Kiosk eröffnen

Obwohl der Angeklagte bereits sechs Eintragungen im Vorstrafenregister hat, sah das Gericht die für eine Bewährung erforderliche positive Sozialprognose, weil der junge Mann am kommenden Mittwoch einen Kiosk eröffnen will und somit auf geordnetere Lebensumstände hofft.

Wird der 26-jährige jedoch innerhalb dieser drei Jahre erneut straffällig oder kommt er seinen Bewährungsauflagen nicht nach, kann die Bewährung widerrufen werden, so dass er dann tatsächlich in Haft käme. Von Zeugenbeeinflussung war keine Rede mehr, aufgrund des späten, aber dann doch noch erfolgten Geständnisses wurde auf weitere Zeugenanhörungen verzichtet.

