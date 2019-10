Eine Übung in einem täuschend echten Szenario – das ist für Feuerwehren ein echter Glücksfall. Den hatte am Mittwochabend die Ortsfeuerwehr Stadtmitte: Sie musste zwei vermisste Personen aus einem brennenden Keller in einem Gebäude retten, das sich an den beiden Hochhäusern Don Camillo und Peppone befindet.