Manfred Modler ist Jagdkönig 2019. Dieses Traditionsschießen der Schützengesellschaft Wolfsburg ist eines der Höhepunkte zum Abschluss des Jahres. Dabei wird mit einem Kleinkalibergewehr auf einen Adler aus Holz geschossen. In einer vorher festgelegten Reihenfolge, werden einzelne Teile des Holzadlers vom Rumpf abgeschossen. Am Ende bleibt dann nur noch der Rumpf übrig.

Jagdkönigsschießen: Ein bisschen Glück gehört auch dazu

Alle Schützen haben dann die große Chance, mit dem finalen Schuss den verbliebenen Rumpf zu Fall zu bringen und Jagdkönigin oder Jagdkönig zu werden. Natürlich ist das Jagdkönigschießen keine leichte Aufgabe für die Schützen. Viele Schüsse waren notwendig, bis zum Beispiel das Zepter oder ein Flügel zu Fall gebracht werden konnte. Deshalb gehört auch Glück dazu, um dann zur richtigen Zeit den entscheidenden Schuss abzugeben.

Gesellig und spannend war der Wettkampf bis in die späten Abendstunden. Dann ertönte ein Aufschrei auf dem Schießstand, der zuletzt verbliebende Rumpf des Holzadlers war gefallen. Manfred Modler gab den entscheidenden Schuss an diesem Abend ab und wurde damit der Jagdkönig 2019 der Schützengesellschaft Wolfsburg. Noch etwas fassungslos schaute Manfred Modler in die Runde, als von allen Seiten die Glückwünsche kam.

