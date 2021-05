Stadtmitte

Nicht weniger als 35 Punkte stehen auf der Tagesordnung des Wolfsburgs Stadtrates, der am Mittwoch, 26. Mai, ab 16 Uhr im Ratssitzungssaal tagt. Die meisten Entscheidungen betreffen geplante Bau- und Verkehrsmaßnahmen.

Der Rat soll dem Neubau des Hexad-Gebäudes zustimmen

So geht es unter anderem um den Bebauungsplan Dieselstraße/Ecke Lerchenweg: Gegenüber der McDonalds-Filiale, will der Software-Entwickler Hexad seine neue Unternehmenszentrale bauen. Der Gebäudekomplex soll bis zu acht Etagen bekommen und bis zu 33 Meter hoch werden. Gegenüber der künftigen Hexad-Zentrale baut Röhrdanz einen Gebäudekomplex, in den die Firma AKKA einziehen soll. Beide Bauvorhaben werden das Erscheinungsbild an dieser Stelle deutlich verändern.

Ein weiteres Großprojekt ist die Alternative Grüne Route (AGR) für Bus und Fahrrad. Der Rat beschäftigt sich mit dem mittleren Teil der Trasse – sie führt direkt durchs Neubaugebiet Steimker Gärten. Die AGR soll von der Reislinger Straße bis zum Hehlinger Kreisel führen. Jetzt soll die Trasse vom nördlichen Anschlusspunkt schnurstracks zur Nordsteimker Straße geführt werden. Die Bauvorbereitung soll Ende 2021/Anfang 2022 abgeschlossen sein.

E-Radschnellweg zwischen Braunschweig und Wolfsburg steht auf der Tagesordnung

Weiteres Thema ist der geplante E-Radschnellweg zwischen Braunschweig, Lehre und Wolfsburg. Der soll Berufspendler dazu bringen, zumindest bei trockenem Wetter vom Auto aufs E-Bike umzusteigen. Die Finanzierung des Bauvorhabens ist jetzt geklärt, jetzt soll der Radweg geplant werden. Geplante Kosten: 2,1 Millionen Euro.

Apropos Radfahrer: Die Stadt wollte eigentlich die Fuzo für Fahrradfahrer freigeben. Wegen zu vieler Bedenken aus der Politik hat sie dieses Thema erst einmal auf Eis gelegt – will aber 2022 einen neuen Versuch starten. Trotzdem steht der Punkt noch auf der Tagesordnung des Rates.

Weitere Themen der Ratssitzung

Weitere Themen sind die Erhaltungssatzung für die denkmalgeschützten Gebäude am Steimker Berg, der Austausch von Fassadenplatten am Rathaus A, die Zulassung eines Kiosks am Allersee, die Umgestaltung der Eisenbahnkreuzung an der K 73 in Ehmen, Investitionen ins Klinikum sowie Mehrkosten für die Modernisierung der DRK-Kita in Westhagen sowie der Neubau des FBZ in Westhagen.

Von Carsten Bischof