Wolfsburg

Mit offenen Fenstern, Abstrichen und Masken im Unterricht ist am Donnerstag der Schulalltag für viele Wolfsburger Schülerinnen und Schüler wieder gestartet. Vorab hatte es Proteste von Eltern gegeben, die wütend darüber sind, dass trotz täglicher Corona-Tests eine Maskenpflicht gilt. Der erste Tag verlief dennoch reibungslos. Auch die Schulen äußern aber teils Kritik.

„Toi, toi, toi, alle waren hervorragend vorbereitet“, berichtete Ulrike Svetlik, Leiterin der Grundschule Käferschule am späten Vormittag. Alle Kinder seien ausgestattet mit Tests und Masken zum Unterricht erschienen. Nachfragen gebe es von Seiten der Eltern vor allem zur Belüftung der Gebäude. Hier ändere sich aber im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich nichts: „Wir bekommen keine Belüftungstechnik, weil wir alle Räume lüften können“, sagt Svetlik. Die Stadt hat angekündigt, nur dort nachrüsten zu wollen, wo es nicht ausreichend Luft über geöffnete Fenster gibt.

Die fehlende Mimik erschwert den Unterricht

Im Winter müssen die Grundschüler in Reislingen und Neuhaus deshalb möglicherweise wieder mit Jacken im Unterricht sitzen. Vorerst erweisen sich die Lüftungspausen alle 20 Minuten aber als Vorteil: Wenn die Fenster offen sind, dürfen die Kinder ihre Masken ablegen. Der Mund-Nasen-Schutz kann eine Herausforderung darstellen, bestätigt Svetlik: „Der Unterricht wird auch durch die Mimik erfahren. Wie soll man einen Buchstaben erlenen, wenn man die Mundbewegung dazu nicht sieht?“ Der Plan der Schule sei deshalb viel zu lüften, betont die Schulleiterin. Vorerst ist die Maskenpflicht ohnehin bis zum 22. September befristet.

Auch Tim Brückner, Leiter der Grundschule am Drömling, sieht die neuen Regeln unaufgeregt. An seiner Schule habe es deshalb keinerlei Kritik oder Probleme gegeben. So gut wie alle Kinder seien zudem mit einem Test erschienen: „Wir haben rechtzeitig informiert und die Tests für den ersten Schultag schon vor den Ferien verteilt.“ Auch die Grundschule am Drömling will in den kommenden Wochen länger lüften, als sie es nach den Vorgaben des Landes müsste, um Pausen von der Maske zu schaffen.

Tim Brückner: Er ist Leiter der Grundschule am Drömling. Quelle: Grundschule

Geöffnete Fenster seien nicht immer eine gute Alternative

Was Brückner kritisiert: Das Land habe stets betont, alles tun zu wollen, um den Präsenzunterricht zu ermöglichen. Dass es keine Luftfilter für alle Schulen gebe, sei mit dieser Aussage kaum zu vereinbaren: „Es kommen Schlechtwettertage und der Winter“, betont Brückner. Da sei häufiges Fensteröffnen keine gute Alternative.

Jennifer Yavuz: Laut der Leiterin des Ratsgymnasiums lief der erste Tag ohne Probleme. Quelle: privat

Am Ratsgymnasium ist der erste Tag nach den Ferienlaut Schulleiterin Jennifer Yavuz ohne große Aufregung verlaufen: „Die Vorgaben entsprachen mit Ausnahme der wieder geltenden Maskenpflicht im Unterricht ja den von vor den Sommerferien bekannten Regelungen.“ Vermehrte Kritik von Schülern oder Eltern an der Masken- und Testpflicht habe es am Ratsgymnasium nicht gegeben.

Vitali Pritzkau: Er ist Lehrer in Wolfsburg und wünschte sich schon vor den Rückkehr wieder mehr Normalität in den Schulen. Quelle: privat

Auch an den weiterführenden Schulen sahen zuletzt aber nicht alle Beteiligten die Corona-Vorgaben unkritisch: Vitali Pritzkau ist dreifacher Vater und als Lehrer in Wolfsburg tätig. Seit 2010 entwickelt er digitale Arbeitsmaterialien für den Mathe-Unterricht. In einem Podcast mit CDU-Oberbürgermeister-Kandidat Dennis Weilmann schilderte er vor den Sommerferien, wie sich die Pandemie auf den Unterricht, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte ausgewirkt hat. Er sprach sich darin für eine baldige Rückkehr zur Normalität aus. Damals sagte er: „Das heißt von mir aus auch, einen dritten Test in der Woche einzuführen, damit dann die Schüler und natürlich auch die Lehrkräfte maskenfrei unterrichten können. Denn Schule lebt vom Sozialen, vom Emotionalen.“

„Die Politik verspielt das letzte Vertrauen“

Davon, dass jetzt trotz täglicher Tests sogar in Grundschulen eine Maskenpflicht herrscht, ist Pritzkau als Vater „entsetzt“. Sein sechsjähriger Sohn wird am Samstag eingeschult. Aus Elternsicht sagt Pritzkau: „Damit verspielt sich die Politik das letzte Vertrauen. Gute Bildung und die Gesundheit der Kinder hat die Politik komplett aus den Augen verloren.“

Die tägliche Testpflicht gilt in Wolfsburgs Schulen vorerst bis zum 9. September. Danach sind noch drei Abstriche in der Woche erforderlich. Die Maskenpflicht im Unterricht soll bis mindestens 22. September bestehen bleiben.

Von Melanie Köster