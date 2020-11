Wolfsburg

Auf Plakaten stehen die Worte: “Wir sind Wolfsburg“ oder auch „Wir Syrer sind gegen dagegen unschuldige Menschen zu töten“. Die Plakate sollen in der Wolfsburger Fußgängerzone ein Zeichen setzen. Ein Symbol dafür sein, dass Menschen in Wolfsburg die Terroranschläge in Wien und Nizza deutlich verurteilen. Aufgerufen zu einer Mahnwache hatte deshalb der Tunesische Verein für Kultur und Jugend. Rund 30 Menschen hatten sich dazu am Hugo-Bork-Platz versammelt. Die Mahnwache dauerte rund eine Stunde. Auch Stadträtin Iris Bothe richtete das Wort an die Teilnehmer. Christian Matzedda von der IG Metall Wolfsburg betonte die Vielfältigkeit in der VW-Stadt.

Vorsitzender: „Wir leben friedlich in Wolfsburg “

„Menschen werden im Namen des Islam umgebracht, aber wir leben hier friedlich. Wir verurteilen ganz klare die Anschläge“, sagt Abdallah Zaibi, Vorsitzender des Vereins. Aus diesem Grund organisierte er am Hugo-Borr-Platz ein Mahnwache. Auch Christian Matzedda von der IG Metall unterstütze das Vorhaben: „In dieser Stadt sehen wir die Anschläge kontrovers zu unseren Werten und verurteilen sie auf das Äußerte“, sagt Matzedda. Denn Wolfsburg stehe für Respekt, Toleranz und Vielfalt. Die einzige Antwort auf die Attentate müsse sein, standhaft und geschlossen gegenüber den Gräueltaten aufzustehen.

Stadträtin Iris Bothe betonte in ihrer Ansprache, wie wichtig es sei mit solchen Aktionen Farbe zu bekennen: „Wir dürfen nicht den Lauten das Feld überlassen.“ Die Anschläge verursachten immer wieder Unruhen. „Es ist gut, dass sie heute ein Signal setzten“, so Bothe mit Blick zu den Teilnehmern.

Von Nina Schacht