Mafia-Festnahme in Wolfsburg: Beschuldigter wartet auf Auslieferung

Wolfsburg

Nach der Festnahme eines mutmaßlich ranghohen Mitglieds der sizilianischen Mafia in Wolfsburg wartet der Beschuldigte weiter auf seine Auslieferung nach Italien. „Das Verfahren wird beschleunigt betrieben“, sagte Serena Stamer, Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft, auf WAZ-Anfrage. Das Oberlandesgericht Braunschweig hatte Anfang Juli die Auslieferungshaft des Wolfsburgers angeordnet.

Der italienische Staatsbürger soll Vize-Chef eines berüchtigten Mafia-Clans sein. Die italienische Justiz wirft ihm Drogenhandel, Erpressung und Waffenbesitz vor. Mit einem europäischen Haftbefehl beantragten die Behörden die Festnahme und Auslieferung des Italieners aus Deutschland. Polizeibeamte nahmen den etwa 50 Jahre alten Wolfsburger am frühen Morgen des 1. Juli an seinem Arbeitsplatz fest – während der Nachtschicht im VW-Werk.

Der Wolfsburger soll innerhalb der Organisation eine führende Rolle spielen

Die Justizbehörden in Caltanissetta auf Sizilien berichteten, dass bei der Großrazzia gegen den Mafia-Clan weitere 45 Verdächtige festgenommen worden seien und rund 1,5 Millionen Euro an Bargeld beschlagnahmt wurden. Der etwa 50 Jahre alte Wolfsburger soll als stellvertretender Anführer innerhalb der Organisation eine führende Rolle spielen. „Der in Deutschland identifizierte Verdächtige nutzte seinen Wohnsitz in einem anderen Land, um sowohl das kriminelle Vermögen des Mafia-Clans in Sizilien als auch die zur Finanzierung der kriminellen Vereinigung verwendeten Wege des Drogenhandels zu unterstützen und neu zu organisieren“, teilte die EU-Polizeibehörde Europol mit.

Dem Wolfsburger droht jetzt die Auslieferung nach Italien. Zum Stand des Verfahrens machte die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Braunschweig keine Angaben. Allerdings seien Fristen zu beachten, erklärte die Sprecherin. Spätestens 60 Tage nach der Festnahme müsse über die Auslieferung entschieden sein. Grundlage dafür sei das Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen.

Dem Beschuldigten wurde ein Rechtsbeistand zugeordnet

Bis zur Entscheidung über die Auslieferung bleibt der Festgenommene in Deutschland in Haft. Sichergestellte Beweismittel können aber bereits an die italienischen Strafverfolgungsbehörden herausgegeben werden. Dem Beschuldigten stehe ein Rechtsbeistand zu, der auch beigeordnet worden sei, erklärte die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft. Ob der Mann gegen seine drohende Auslieferung Rechtsmittel einlegen wird, sei unklar.

Von Nina Schacht