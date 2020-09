MIT Wolfsburg: Cindy Lutz ist die neue Kreisvorsitzende

Wolfsburg

Der Kreismittelstandstag der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Wolfsburg ( MIT) fand jetzt im Kunstmuseum in Wolfsburg statt. Kai Kronschnabel übergab das Amt des Kreisvorsitzenden an das langjährige Vorstandsmitglied Cindy Lutz. Neben Gästen aus der Bezirks- und Landesebene konnten auch Neumitglieder begrüßt werden.

Cindy Lutz heißt die neue Kreisvorsitzende der MIT Wolfsburg. Sie wurde mit einhundert Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. „Als neue Kreisvorsitzende der MIT Wolfsburg werde ich meine politische Arbeit insbesondere auf die Unternehmen fokussieren, die aktuell unter den Corona-Schutzmaßnahmen leiden“, verspricht Cindy Lutz. Als ehemalige Unternehmerin und Wirtschaftsförderin in Wolfsburg kennt Lutz sich bestens mit den Bedarfen des Mittelstandes aus und möchte diese in die Politik und in die Verwaltung tragen.

Kai Kronschnabel konzentriert sich auf den CDU Kreisverband

Kai Kronschnabel, der bisherige Vorsitzende des Kreisverbandes, wird zukünftig verstärkt im Kreisvorstand der CDU Wolfsburg wirken, bleibt der MIT Wolfsburg aber als stellvertretender Vorsitzender erhalten. „Ich freue mich, dass mit Cindy Lutz eine kompetente Frau für meine Nachfolge gefunden werden konnte.“

Die MIT Wolfsburg verzeichnet, trotz aktuell erschwerten Bedingungen bei der Durchführung von Veranstaltungsformaten, ein Mitgliederwachstum von 3,3 Prozent im bisherigen Jahresverlauf 2020.

Sebastian Gabbey wurde als Kreisschatzmeister gewählt. Susanne Gundlach, Mihai Gavriloaie, Svenja Hohnstock und Max Kukoschke komplettieren als Beisitzer den neuen Kreisvorstand. Die Wahlen leitete der Hauptgeschäftsführer der Niedersachsen-MIT, Andreas Sobotta aus Hannover.

