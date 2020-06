Wolfsburg

Ganze Baugebiete werden in der Stadt erschlossen – und auch in den Ortsteilen entstehen an einzelnen Stellen markante Gebäude. Der Wolfsburger Fotograf Matthias Leitzke hat jetzt das gute Wetter genutzt und die Stadt von oben fotografiert. In der WAZ-Serie „ Wolfsburg aus der Luft“ zeigen wir eine Auswahl dieser tollen Bilder.

Aus der Luft: Ein Blick auf das Heizkraftwerk West von Volkswagen:

Anzeige

Aus der Luft: Ein Blick auf das Heizkraftwerk West von Volkswagen. Quelle: Matthias Leitzke

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

An der Reislinger Straße entsteht die Hellwinkel Terrasse oder wie hier an der An der Nordsteimker Straße die Steimker Gärten:

Steimker Gärten von oben: Das Baugebiet entlang der Reislinger Straße nimmt immer mehr Gestalt an. Quelle: Matthias Leitzke

In Warmenau entsteht zum Beispiel ein nachhaltiges Logistikzentrum des Wolfsburger Unternehmens Schnellecke:

Warmenau: Auf dem Gelände in den Birnbaumstücken entsteht ein neues, nachhaltiges Logistikzentrum von Schnellecke. Grundsteinlegung war im Februar. Quelle: Matthias Leitzke

Detmerode: Das neue Stufenhochhaus Kurt 2.0. nimmt Gestalt an:

Detmerode: Das neue Stufenhochhaus Kurt 2.0. nimmt Gestalt an. Quelle: Matthias Leitzke

Lesen Sie außerdem:

Von der WAZ-Redaktion