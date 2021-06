Wolfsburg

Seit dieser Woche gelten für Kinos, Museen und Theater in Wolfsburg weitere Lockerungen. Wer öffnet wann? Und was ist für den Besuch zu beachten? Pünktlich zum Wochenende hat die WAZ Pläne und Vorgaben verschiedenster Einrichtungen gesammelt.

Autostadt:

Die Autostadt ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher des Themenparks benötigen keinen Corona-Test. Eine Ausnahme gilt für die Innenbereiche der Restaurants. Dort ist ein Test, eine Impfung oder ein Genesenen-Nachweis erforderlich. Zudem sind Reservierungen telefonisch unter 0800/6116600 oder per E-Mail an restaurants@autostadt.de erwünscht. Für den Besuch einzelner Gebäude und Bereiche benötigen Gäste außerdem die „e-guest App“. Diese gibt es sowohl im App Store als auch im Google Play Store kostenlos zum Download.

Geöffnet: Auch die Restaurants der Autostadt sind wieder für Besucher zugänglich. Quelle: Britta Schulze

Hallenbad:

Der Biergarten des Hallenbads ist bei gutem Wetter donnerstags bis samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags ab 15 Uhr geöffnet. Es gibt keine Testpflicht. Zudem bietet das Kulturzentrum in seinem Biergarten ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit Lesungen, Konzerten und Open-Air-Kino an. Details sind online unter www.hallenbad.de zu finden. Ab Montag, 7. Juni, ist darüber hinaus das Vorverkaufsbüro wieder montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Das Restaurant Lido startet am Montag, 14. Juni, wieder. Der Sauna-Klub und das Kino im Hallenbad bleiben hingegen vorerst bis Ende August geschlossen.

Historische Museen:

Das Stadtmuseum am Schloss Wolfsburg und das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum sind am Wochenende zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. Besucher müssen sich derzeit nicht vorher anmelden und es gibt auch keine Testpflicht. Museumsführungen und andere Veranstaltungen finden nicht statt.

Kinos:

Die Wolfsburger Kinos dürfen theoretisch seit Donnerstag öffnen. Die Erlaubnis kommt für sie allerdings etwas zu plötzlich, sodass momentan alle drei noch geschlossen haben. Der Delphin-Palast peilt den 24. Juni als Öffnungstermin an. Welche Filme dann gezeigt werden, steht laut Betreiber Leif Boltz aber noch nicht fest. Das Cinemaxx will deutschlandweit eine Woche später starten, nämlich am 1. Juli. Wann es im Fallersleber Metropol wieder losgeht, steht laut Inhaberin Barbara Rücker noch nicht fest. Sie will zunächst abwarten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln.

Leif Boltz vom Delphin-Palast: Wenn die Inzidenz niedrig bleibt, will er am 24. Juni wieder loslegen. Quelle: Boris Baschin

Kunstmuseum:

Das Kunstmuseum ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher benötigen keinen Corona-Test und müssen keinen Termin vereinbaren. Es gelten lediglich die allgemein bekannte Maskenpflicht und die Abstandsregeln. Darüber hinaus ist auch das Café Kunstpause drinnen und draußen wieder geöffnet. Im Innenbereich müssen Gäste geimpft, getestet oder genesen sein.

Kunstverein:

Die Ausstellungen „Lob der Distanz“ und „Monolog“ können Besucher spontan und ohne Testnachweis ansehen. Die Räume des Kunstvereins sind samstags von 13 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 10 bis 17 Uhr sowie freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Phaeno:

Das Phaeno hat momentan Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt das Science-Center Besuchern, vorab online einen Termin zu reservieren. Ein negativer Corona-Test ist derzeit nicht notwendig.

Spaß für Groß und Klein: Für den Besuch im Phaeno ist kein Corona-Test erforderlich. Quelle: Britta Schulze

Planetarium:

Das Planetarium empfängt ab Samstag, 12. Juni, wieder Besucher. Vorerst finden nur freitags bis sonntags Veranstaltungen statt. An diesen Tagen sind Shows aus dem Kinder- und Familienprogramm, aus dem Bereich Astronomie und Live-Formate geplant. Für das Eröffnungswochenende ist eine bisher unveröffentlichte Folge der Hörspielreihe „Die ???“ geplant. Pro Veranstaltung dürfen 60 Personen in den Sternensaal. Je nach Inzidenzlage ist ein negativer Corona-Test erforderlich. Besucher müssen Tickets vorab über den Ticketshop oder die Tickethotline kaufen oder reservieren. Mehr Infos unter www.planetarium-wolfsburg.de.

Vor dem Wolfsburger Planetarium: Das Team um Geschäftsführer Dennis Weilmann und Prokuristin Eileen Pollex freut sich auf die Wiedereröffnung am 12. Juni. Quelle: Planetarium Wolfsburg

Scharoun Theater:

Das Theater dürfte drinnen wieder Veranstaltungen vor Publikum anbieten, setzt aber freiwillig vorerst auf ein gänzlich neues Konzept: Unter dem Titel „Scharoun Open-Air“ finden im Juni verschiedene Veranstaltungen unter freiem Himmel statt. Unter anderem kommen der Schauspieler Jörg Schüttauf und die Hamburger Travestiekünstlerin Elke Winter auf die Außenterrasse des Foyers. Mehr Infos unter www.theater.wolfsburg.de.

Programm auf der Terrasse: Hier finden die Vorstellungen des Theaters im Juni statt. Quelle: Roland Hermstein

Städtische Galerie:

Die Städtische Galerie ist samstags von 13 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 10 bis 17 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr sowie dienstags von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Eine Testpflicht besteht nicht.

Tanzendes Theater:

Das Tanzende Theater beginnt am Montag, 7. Juni, wieder mit dem Präsenzunterricht. Eine Übersicht über die Kurse gibt es online unter www.tanzendestheater.de.

Volkshochschule:

Die Volkshochschule nimmt ab Montag, 7. Juni, die Präsenzkurse wieder auf. Die aktuellen Veranstaltungen sind auf der Website unter www.vhs-wolfsburg.de veröffentlicht. Auch ein vielfältiges Sommerferienangebot für Kinder und Jugendliche ist geplant. Vorerst darf die Bildungseinrichtung nur genesene, geimpfte oder negativ getestete Personen zum Unterricht zulassen. Fragen und Anmeldungen nimmt das Team unter 05361/8939040 entgegen.

Von Melanie Köster