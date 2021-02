Wolfsburg

Seit den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch steht fest: Ab dem 1. März haben Corona-Frisuren schlechte Karten, die Friseure dürfen wieder öffnen. In den Wolfsburger Salons hat diese Nachricht für viel Erleichterung gesorgt, die Wiedereröffnung ist in den Augen vieler überfällig.

„Das ist total toll, wir freuen uns, dass wir endlich eine verbindliche Perspektive haben“, sagt Nadine Rücker, Inhaberin der Haarmanufaktur. Sie begann mit einem Teil ihres Teams direkt am Donnerstagmorgen damit, neue Termine für die Kunden und die Schichten der Mitarbeiter zu planen. Denn: Nach der Wiedereröffnung gelten erneut strenge Hygiene-Vorschriften. Ein Papier der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege sieht neben einer Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken unter anderem vor, dass in den Salons eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern pro Person nicht unterschritten werden darf.

Die Kunden, die am längsten warten, bekommen zuerst einen Termin

„Das umzusetzen, wird ein bisschen kompliziert“, meint Uta Wetzel, Obermeisterin der Friseurinnung Wolfsburg. Die Freude über die Wiedereröffnung ihres Vorsfelder Salons ist dennoch groß: „Wir scharren mit den Hufen. Wir Friseure sind es nicht gewohnt, so untätig zu sein.“

Wer in den ersten Tagen einen Termin bekommt, ist für Wetzel klar: „Die Kunden, die wir vor der Schließung nicht mehr bedienen konnten.“ Rücker handhabt es ähnlich und kontaktierte am Donnerstag zuerst die, die bereits einen Termin haben. Ihr Telefon hatte sie deshalb zunächst nicht freigeschaltet. Die Friseurkette Klier verzeichnete ebenfalls bereits zum Wochenbeginn einige ausgebuchte Tage, da Kunden auch während des Lockdowns Termine vereinbaren konnten.

Wetzel beschrieb die Situation der Friseure noch am Dienstag mit dramatischen Worten: „Wir sind dabei zu ertrinken.“ Sie befürchtete, dass der lange Lockdown weitere Insolvenzen nach sich ziehen könnte. „Ich hoffe für jeden Kollegen, der schon einen Rettungsring um hat, dass ihm diese Nachricht jetzt hilft.“ Wichtig sei weiterhin, dass die Hilfen schnell ausgezahlt werden.

Der Lockdown förderte die Schwarzarbeit

Sinnvoll ist die Wiedereröffnung laut Wetzel auch deshalb, weil die Schließung „eine Sprungfeder“ für die Schwarzarbeit gewesen sei: „Und das ist das Allerletzte, was wir gebrauchen können.“ Immer wieder hätten Friseure Anfragen erhalten, ob sie während des Lockdowns in einem privaten Umfeld zur Schere greifen wollen. „Der Großteil unserer Kunden spricht uns Mut zu und wartet, bis wir wieder öffnen. Aber es gab immer wieder entsprechende Anfragen, die unser Team selbstverständlich abgelehnt hat“, sagt Rücker.

Giovanna Barletta: „Durch die erarbeiteten Hygienekonzepte sind die Ansteckungsrisiken geringer als bei anderen Handwerksberufen oder Dienstleistern.“ Quelle: Roland Hermstein

Die Friseure sehen die Ansteckungsgefahr aufgrund der strengen Hygiene-Regeln für gering

Einig sind sich die Wolfsburger Friseure darin, dass sie das Risiko der Wiedereröffnung für vertretbar halten: „Die Möglichkeit sich beim Frisör anzustecken ist selbstverständlich gegeben, durch die erarbeiteten Hygienekonzepte sind die Ansteckungsrisiken jedoch geringer als bei anderen Handwerksberufen oder Dienstleistern“, meint die Wolfsburger Friseurin Giovanna Barletta in einer Mitteilung der Wolfsburger CDU. Diese hatte sich zusammen mit der Klier Hair Group bereits vor einigen Tagen für die Wiedereröffnung ausgesprochen. Rücker ergänzt auch mit Blick auf Kosmetik- oder Tattoostudios: „In unseren Bereichen sind die Hygienevorschriften sowieso hoch und es gab es fast keine Infektionen.“ Laut Wetzel sind bei den Friseuren genau acht im gesamten Landesverband Niedersachsen bekannt.

